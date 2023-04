LABERGE, Philippe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 avril 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Philippe Laberge, époux de feu Danielle Lambert et conjoint de Gaétane Daigle. Il était le fils de feu Étienne Laberge et de feu Laure-Anne Lambert. Il demeurait à St-Étienne. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Martin et Catherine; ses petits-enfants Francis et James; ses frères et sœurs : Henri-Paul (Louisette Blanchet), Yolande, Rita (Jean-Guy Brassard), Réal (feu Maryse Bergeron), Lucienne, Christiane (Gaétan Martel); les enfants et petits-enfants de sa conjointe : Julie Desruisseaux, Steeve (Geneviève), Caroline (Patrick), feu Jérôme; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Daigle et Desruisseaux, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Bissonnette et le Dr Hamel pour leur soutien et aussi à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins! La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hema-Québec. Site web : fondation.hema-quebec.qc.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Site web : fhdl.ca.