Batteries électriques: le ministre Champagne jure que le Québec n’a pas été abandonné

Même si Volkswagen bâtira sa future méga-usine de batteries pour véhicules électriques en Ontario, Ottawa jure ne pas avoir abandonné le Québec pour le développement de cette filière qui prend de plus en plus d’importance.

C’est du moins ce que le ministre libéral fédéral François-Philippe Champagne a soutenu, jeudi matin, à Québec, alors qu’il visitait UgoWork, une entreprise basée dans le parc industriel Saint-Malo et qui fabrique des batteries lithium-ion pour véhicules industriels.

La grande porte

« Ce qu’on est en train de bâtir, que ce soit du côté de l’Ontario que du Québec, tout ça c’est un écosystème. Les grands donneurs d’ordre comme Toyota, quand ils regardent la planète, tout ça, c’est près d’un ensemble. Ils voient qu’au Québec, et à Québec, on a les talents, l’écosystème, les minéraux critiques, l’énergie renouvelable et l’accès au marché », a-t-il fait valoir.

Fort enthousiaste, ce dernier a ajouté que « le Québec rentre par la grande porte dans l’industrie des batteries ». Il en a voulu pour exemple le fait qu’on parle de la ville de Bécancour (l’usine de matériaux de cathode GM Posco devrait y créer 200 emplois), au Centre du Québec, jusqu’à Tokyo.

Marchand promet de « faire mieux »

Présent aux côtés de M. Champagne, le maire de Québec, Bruno Marchand, a admis que la Ville doit mieux faire pour attirer la main-d’œuvre dans les parcs industriels comme celui de Saint-Malo, dans le quartier Saint-Sauveur.

Selon lui, cela passe notamment par une meilleure offre en mobilité et par l’aide à améliorer l’offre alimentaire dans des endroits souvent réputés pour être des déserts alimentaires.

« Il faut faire mieux. On va accélérer le pas », a mentionné M. Marchand en précisant que le service àVélo sera en fonction dans ce secteur dès cet été.