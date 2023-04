MAILLOUX, Jeannine Dubé



Au centre d'hébergement Robert-Giffard, le 30 mars 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Dubé, épouse de monsieur M Eugène Mailloux. Elle était la fille de feu monsieur Georges Dubé et de feu madame Antonia Dubeau. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Madame Dubé laisse dans le deuil outre son époux monsieur Eugène Mailloux ; ses enfants : Joanne (feu Alain Frigon) et Michel. Elle était également la mère de feu Carole Mailloux. Ses petits-enfants : Jason (Mélanie Brousseau) et Senday Frigon ; ses arrière-petits-enfants : Olivier Blais, Miguel Frigon, Enzo Frigon, Nelly-Ève Frigon, Maël Frigon et Nolan Frigon ; sa sœur : Denise Dubé (feu Gaston Rouleau) ; son beau-frère et ses belles-sœurs : Anita Gendron (feu Georges-Aimé Dubé) Thérèse Mailloux (feu Laurent Barbeau), Gemma Mailloux (feu Marcel Belleau) et Roland Belleau (feu Germaine Mailloux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial aux personnels du centre d'hébergement Robert Giffard J5000 et de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la fondation Pause-Bonheur, 2135 de la Terrasse Cadieux, Québec, QC G1C 1Z2. https://fondationpausebonheur.com/faire-un-don/ 418-667-3910 poste 5978