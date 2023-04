ROGER, Jean-Paul



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 mars 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Paul Roger, époux de feu Mme Alice Fournier. Il était le fils de feu Zénaïde Roy et de feu Oliva Roger. Il demeurait à Saint-Agapit. Il laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Mariette Therrien), Richard (Diane Boucher), Lorraine (Raymond Roy), Marcel (Serge Normandeau), Jacques (Line Binet), Louis (Brigitte Lemay), Lucie (Jean Bergeron), Lise (feu Denis Linteau, Stéphane Lachance), Sylvie (Jessika Francis). Ses petits-enfants : Éric, Nicolas, Valérie et Geneviève Roger, Catherine, Joanie et Vincent Roger, Rémi et Nancy Roy, Maxime et Cédric Roger, Jessica et Roxanne Roger, Pierre-Luc et Anthony Bergeron, Guillaume Linteau, Antoine et Coralie Lachance ainsi que leurs conjoint(e)s et ses 24 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Charles-Arthur (feu Simone Dumont), feu Henri (feu Angéline Hardy), feu Laurence, feu Maurice (feu Thérèse Lauzon), feu Simone (feu Roger Vaillancourt), feu Jeannine, Rosée (feu Paul Millette), feu Marie-Claire (feu Eugène Fournier); ses belles-sœurs de la famille Fournier : Cécile, Lucille, Jeannette ainsi que les beaux-frères décédés; plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Un merci particulier au personnel de l'hôpital Hôtel Dieu de Lévis pour votre dévouement. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis. Site web : fhdl.ca