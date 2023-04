AUDET, Frédéric



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 14 mars 2023, à l'âge de 44 ans et 8 mois, est décédé Frédéric Audet, conjoint de Christine Gagnon, fils de Françoise Gallant et de Denis Audet. Il demeurait à Stoneham-Et-Tewkesbury.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aur. Il laisse dans le deuil sa conjointe Christine; ses enfants Sofia et Sara; ses parents Françoise (Michel Goulet) et Denis; sa soeur Mélanie (Claude Couture); ses beaux-parents Ginette Gendron et Marcel Gagnon; sa belle-soeur Catherine Gagnon (Dave Gauthier) et son beau-frère Sylvain Gagnon (Annie Bertrand), ses neveux Yacob et Youssef Boussayri, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ses nombreux ami(e)s et tout particulièrement son grand chum Mig (Michel Fallu). La famille tient à remercier l'équipe d'oncologie du Dr Olivier Dumas et les soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, ainsi que le CLSC La Source pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Deuil-Jeunesse.