LOIGNON, Victorin (Vic)



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 9 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Vic Loignon, époux de celle qu'il a tant aimée, feu madame Jeannine Ménard. Il était le fils de feu madame Exilda Giguère et de feu monsieur Sylva Loignon; natif de St-Prosper de Beauce, il demeurait à Québec (arr. Limoilou). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifM. Loignon reposera temporairement au Columbarium du Centre commémoratif et l'inhumation se fera au cimetière St-Gérard Majella (Val-Bélair) au printemps. Il laisse dans le deuil ses enfants : René (Nicole Coulombe), Mireille (Gaston Couillard); ses petites-filles : Emmelyne (Jean-François Allard), Cassandre (Gabriel Michaud) et Jeanne; son arrière-petit-fils Zachary Vic; sa belle-sœur Pauline Ménard (feu Angelo Loignon); son beau-frère Jean-Claude Ménard (feu Mariette Boutet) ainsi que plusieurs neveux, nièces dont : Danny, Nelson, Shirley Ménard, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Il était également le beau-frère de feu Lorenzo Ménard (feu Corinne Bolduc), feu Marie-Paule Ménard (feu Eugène Morency), feu Adrien Ménard (feu Suzanne Maheux), feu Reine-Aimée Ménard (feu Alfred Depont) et feu Stella Ménard (feu Marcel Letarte). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital du St-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada, 2 Lansing Square, Suite 601, Toronto, Ontario, M2J 4P8. https://www.cancersdusang.ca/