LAMONTAGNE, Gérard



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 19 mars 2023 à l'âge de 79 ans est décédé, monsieur Gérard Lamontagne, époux de madame Nicole Dumais. Il était le fils de feu monsieur Roland Lamontagne et de feu dame Marthe Fortin. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles; Sylvie (Jean Massicotte), Josée (Steven Boudreault), ses petits-enfants; Amélie (Xavier Dubois), Sébastien (Mathieu Hallé) et William, ses frères et sœurs; feu Michel (Pauline Dupont), Louise (Jean Raymond), Gilles (Lise Alexandre), Aline (Marc-André Huard), René (Lise Constantin), Hélène (Guy Wellan), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumais; feu Jean-Guy (feu Denise Lévesque), Yvon, Jean-Marc (France Talbot), Claudette (Jacques Girard), Paul-André (Jacynthe Talbot), Jacques (Catherine Zaninetti), Micheline (Raymond Fournier) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis.es. La famille recevra les condoléancesLes cendres seront inhumées à une date ultérieure au cimetière paroissial de St-Charles Borromée, sous la direction de laUn remerciement au personnel des soins palliatifs à domicile, du CLSC La Source, et plus spécialement au Dre Anne Paquet ainsi qu'à Vicky Vallières infirmière, pour le soutien et les soins prodigués