Canada: au moins 45 infections et un décès par la salmonellose due aux serpents

Au moins 45 Canadiens, dont neuf bambins de moins de 5 ans, ont contracté la salmonellose depuis février 2022 après avoir été en contact avec des serpents ou avec des souris servant à les nourrir, s’est inquiétée l’Agence de la santé publique du Canada jeudi.

L’éclosion, qui est toujours en cours selon l’ASPC puisque de nouveaux cas continuent d’être signalés, s’est répandue dans huit provinces, mais se concentre principalement en Ontario (22 cas) et au Québec (11 cas).

L’éclosion a commencé en février 2022, mais a repris de plus belle depuis décembre, avec 17 cas sur 45 répertoriés au cours des quatre derniers mois.

Sur les 45 cas authentifiés, 20 % se sont traduits par une hospitalisation et un s’est conclu par le décès de la personne infectée. D’autres cas de maladie pourraient être découverts dans les prochaines semaines, a ajouté l’ASPC.

«L'éclosion est liée aux serpents et aux rongeurs d'alimentation. Plusieurs personnes infectées déclarent avoir eu un contact direct ou indirect avec des serpents et des rongeurs d'alimentation (utilisés comme nourriture pour reptiles) avant l'apparition de la maladie», a détaillé l’Agence.

La salmonellose peut se contracter en manipulant des reptiles ou des rongeurs contaminés par la bactérie salmonelle, puis en se touchant le visage. Pour prévenir tout risque, les autorités sanitaires conseillent de se laver les mains après avoir été en contact avec ces animaux, en plus de décontaminer les surfaces avec lesquels ils ont été en contact.

Les propriétaires de reptiles devraient aussi s’abstenir d’embrasser leur serpent ou rongeur, éviter qu’ils puissent entrer en contact avec des enfants de 5 ans et moins et faire particulièrement attention dans la cuisine, notamment pour éviter le moindre contact entre les rongeurs destinés à l’alimentation et des aliments, ustensiles ou plans de travail, a donné en exemple l’ASPC.

La salmonellose peut toucher tout le monde, mais les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les ainés et les gens au système immunitaire affaibli sont les plus à risque.

Dans plusieurs cas, la maladie ne provoque guère de symptômes, ce qui n’empêche pas les gens infectés d’être contagieux. Dans les cas plus graves, la salmonellose peut, entre autres, provoquer de la fièvre, de la diarrhée, des vomissements et de violents maux de tête. Les symptômes peuvent perdurer pendant une semaine.

Le lien entre la salmonellose et les serpents est bien connu. À la fin de la décennie 2010, une éclosion similaire avait infecté plus de 50 personnes au Québec sur une période dépassant les deux ans et demi, avait signalé l’ASPC.