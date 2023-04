DENIS, Robert



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Robert Denis, époux de madame Denise Juneau, fils de feu dame Marie-Jeanne St-Laurent et de feu monsieur Denis Denis. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise Juneau, ses enfants : Mario (Khadija Dehmeche), Michèle (Jocelyn Daigle) et Martin; ses petits-enfants : Jérôme Daigle (Fanny Sella), Léanne Daigle (Alexandre Tardif) et Nour Denis; ses frères et sœurs : feu Patricia (feu Guy Bilodeau), feu Janine (feu Yvon Cliche), feu Paule-Hélène (feu Jacques Duhamel), feu Jacques (feu Marguerite Cloutier), Claudette (feu Victor Setton) et feu Michel (Danielle Gingras) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Il était le beau-frère de feu Yolande Juneau (André Garceau), Roger Juneau (feu Lucille Génois), feu Lucille Juneau (Jean-Paul Maheux), feu Jean-Marc Juneau (feu Armandine Chabot) et Hélène Juneau (René Jacques). Un remerciement particulier est adressé au personnel de la résidence Humanitae pour les bons soins prodigués avec respect, professionnalisme et empathie. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles à 14 h 30 en présence de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Québec, 245 Rue Soumande, Québec, QC G1M 3H6. Par téléphone au 418-527-0075 / site internet : www.parkinsonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.