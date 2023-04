THIBAULT, Ghislaine



À son domicile, le 29 mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Ghislaine Thibault, conjointe de feu monsieur Romuald Skuriat et de feu monsieur Kazimiers (Victor) Dycewicz. Elle était la fille de feu monsieur Émile Thibault et de feu dame Marthe Faucher et demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 12 h 30 pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces : Michelle Tessier, Élisabeth Tessier, Jean-François Tessier, Hélène St-Laurent, Bernard St-Laurent, Jimmy (Jules) St-Laurent, Marie St-Laurent, Sophie St-Laurent, Caroline St-Laurent, Lucie Thibault, Yves Thibault, Denis Thibault, Manon Thibault et Maxime Thibault ainsi que leurs conjoints et enfants respectifs et son beau-frère Marius Tessier et sa belle-sœur Marie Ouellet. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : Raymonde (feu Marcel St-Laurent), Alyne, Paul-Émile (feu Thérèse Ouellet, feu Michelle Dionne), Jacqueline, Gilbert et Jeanne. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Ste-Foy Sillery Cap-Rouge pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca ou Diabète Québec, 3750, boulevard Crémazie Est, bur 500, Montréal Qc, H2A 1B6, 514 259-3422, www.diabete.qc.ca