Coyotes à Tempe: «Si le projet passe, l’équipe n’ira jamais ailleurs»

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, est en Arizona pour défendre une fois de plus les Coyotes. Soutenant le projet d’amphithéâtre à Tempe, il voit le club du désert s’y établir «pour toujours».

• À lire aussi: Championnat mondial de l'IIHF: Samuel Montembeault représenterait le Canada

• À lire aussi: Connor Bedard a fait grimper le nombre de spectateurs de 165% dans l’aréna ennemi en séries

La construction d’un nouveau complexe de divertissement, qui inclut le futur aréna des «Yotes», est au centre des préoccupations en Arizona au cours des derniers mois. Deux camps s’opposent, certains ne voulant pas de ce nouveau bâtiment à proximité de l’aéroport international Sky Harbour. Un référendum sur la question aura d’ailleurs lieu le 16 mai.

Évidemment en faveur du projet, Bettman s’est déplacé jeudi pour soutenir les efforts des gens du coin avec une conférence de presse. Au coût de 2,1 milliards $, le complexe offrira 6900 nouveaux emplois, selon le camp du «oui».

Sur le plan sportif, le commissaire voit les Coyotes s’y établir pour de bon, après les difficultés à Glendale et le fameux Mullett Arena.

«Une fois que le projet aura passé, les Coyotes n’iront jamais ailleurs. Ils seront ici pour toujours», a-t-il affirmé.

«Si vous regardez le fond, pas la rhétorique... Je ne peux pas imaginer pourquoi quelqu’un penserait que c’est une mauvaise idée», a ajouté Bettman.

Du vandalisme

Ça ne fait d’ailleurs pas l’affaire de tous, puisque le lieu désigné de la conférence de presse, le stationnement d’un organisme de bienfaisance, a été vandalisé pendant la nuit. Partout, des slogans disant «Votez non» ont été retrouvés. L’allocution a finalement eu lieu à la Chambre de commerce de Tempe.

«Ce sont les actions des critiques et des opposants de cette campagne. Ce que nous répétons depuis le début, c’est que nous sommes ici pour investir dans cette communauté, de créer des emplois, de nettoyer une décharge, et les gens qui payent des taxes à Tempe n’auront pas à payer pour. Encore plus important, nous essayons d’être des leaders dans cette communauté», a déclaré le président des Coyotes, Xavier A. Gutierrez.

En mars, la Ville de Phoenix a menacé de poursuivre la municipalité de Tempe si elle allait de l’avant avec ce projet, qui serait trop près du Sky Harbour selon une loi de 1994. Les constructeurs détiendraient toutefois une exception pour l’édification de 2000 appartements insonorisés.

Les Coyotes et leur branche de développement, Bluebird Development, ont assuré la réplique avec une poursuite de 2,3 milliards $, accusant Phoenix de tenter de saboter le projet d’aréna.