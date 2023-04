RENAULD, Charles



Le 24 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé, entouré de ses enfants, monsieur Charles Renauld époux de Mme Colette Bergeron. Il a passé toute sa vie active à Charlesbourg où il a travaillé pour les services municipaux de nombreuses années. Outre son épouse Colette Bergeron, il laisse dans le deuil ses enfants : Benoît (Isabelle Roy), Caroline (Martin Robitaille); ses petits-enfants : Émile Robitaille, Ariane Renauld, Nicolas Renauld et Antoine Robitaille ainsi que son frère Grégoire (son ami Jacques). Il est allé rejoindre ses parents Germaine et Adélard Renauld; ses frères et sœurs : Sr Rita, Maurice, Marcel, Lucien, Jean-Paul, Carmen, Robert et Gérald ainsi que plusieurs belles-sœurs et beaux-frères qui l'ont précédé. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: Gilles (Denise Juneau), feu André (Jacqueline Giroux), Jeanne (Joseph Giroux), Aline (feu Yvon Boudreau), Marguerite (feu Gilles Aubin), René, Gérard (Mireille Gélinas), Denise (Roch Lebel), Claire, Jean (France Huard), Michel (Marielle Demers), Marie et Claude (Louise Lepage) ainsi que plusieurs nièces et neveux et autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Les cendres seront déposées au cimetière de la paroisse Saint-Charles-Borromée à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer https://www.jedonneenligne.org/fqsa/DIM/Téléphone : 1-888-MEMOIRE (1-888-636-6473), 507-460 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, Qc, H3B 1A7