OUELLET, Renaud



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 février 2023, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Renaud Ouellet, époux de feu madame Jacqueline Morin, fils de feu madame Marie-Jeanne Lévesque et de feu monsieur Charles-Eugène Ouellet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.Il laisse dans le deuil ses filles Sherley (Sabri Khader) et Marie-Josée; ses petits-enfants : Lennie-Clara Ouellet, Gabriel Ouellet et Charles-Alexandre Lemelin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Il était le frère de feu Rita (feu Raoul Bérubé), feu Anita (feu Gilbert Potvin), feu Réal (Marie-Paule Sirois), feu sœur Patricia s.j.h., Antonia (feu Nelson Nadeau), feu Laurette (feu Blondin Gagnon, feu Gaston Massé), feu Réjean (feu Georgette Dubé), feu Réjeanne, feu Thérèse (feu Marius Picard), feu Roland (Yvette Giroux), Raynald (Michel Pauzé), Jeanne (feu Paul Blais, Philippe Julien), feu Jean-Yves (Nicole Côté) et de feu Jean-Eudes (feu Andrée Côté, Angèle Appleby). Il était le beau-frère de feu Benoît, feu Normand (feu Lucille Bazinet), feu Jean (feu Lorette Bérubé), feu Odette, feu Claude, feu Roland (feu Rita Cousineau), feu Monique (feu Richard Godbout), feu Denise (feu Gilles Gélinas), feu Hélène (feu Jean Gélinas), feu Edgar (feu Denise Boivin, feu Jeanine Drouin), Marcel (feu Lise Labrecque), feu Paul (feu Lucienne) et de feu Denis (Marielle Bertrand). Sincères remerciements aux membres du personnel du CHSLD Côté-Jardins qui ont mis cœur et bienveillance dans les soins offerts. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Le Pignon Bleu. Site Web : https://www.pignonbleu.org/