MARANDA, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Pierre Maranda, époux de madame Huguette Pelletier, fils de feu madame Eugénie Tremblay et de feu monsieur Jean-Charles Maranda. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 13 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le 13 mai. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Jean (feu Yvonnette Lachance), André (Carole Parent), Monique, Claude (Jacqueline Blouin), feu Marguerite, Nicole (feu Michel Moreau), Jacques (Lise Légaré), Marc (Carmen Ruel); son beau-frère Fernand Pelletier (Lise Turcotte); son filleul Simon-Pierre Pelletier, ainsi que plusieurs parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la cause de votre choix, ou ce qui vous tient à coeur.