ROUSSEAU ASSELIN, Muriel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 avril 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Muriel Asselin épouse de monsieur André Rousseau. Elle était la fille de feu René Asselin et de feu Yvonne Carrier. Elle demeurait à Saint-Charles-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances enà compter de 9h00.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Martin (Diane Carrier), Sylvain (Michelle Lacasse), Suzie (Serge Marcoux) et Jocelyn Fillion qu'elle a considéré comme son fils; ses petits-enfants : Alexandra Rousseau (Matthew Giguère), Marianne Rousseau, Francis Rousseau (Maude Blanchette), Maxime Rousseau, Mikael Marcoux, Marc-Antoine Marcoux et ses arrière-petits-enfants : Léa Giguère, William Giguère, Logan Rousseau et Jake Rousseau. Elle était la sœur de : Réjeanne (feu Yvon Bissonnette), feu Céline (feu Rodrigue Asselin), feu Élisabeth (Robert Vermette (Madeleine Roy)), Gaétane (Yvon Aubé), Diane (feu Gilbert Samson), Claudette (feu Georges Bélanger (Herman Asselin)) et Renée (Paul Labrecque) ainsi que Nicole St-Pierre (Raymond Fillion) qui était considéré comme une sœur pour la famille. De la famille Rousseau, elle était la belle-sœur de : Jean-Guy (Pauline Lacroix), Lucie (feu Raymond Morneau) et feu Brigitte. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci sincère au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles-Couillard 20, avenue St-Georges Saint-Charles (Québec) G0R 2T0. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la