CHÂTEAUVERT, Jacques



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 27 mars 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jacques Châteauvert. Il était l'époux de feu Céline Thériault, fils de feu Jeannette Alain et de feu Évangeliste Châteauvert. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :le dimanche 16 avril 2023 de 12h à 16h et de 18h à 20h ainsi que le lundi 17 avril de 9h à 10h.et de là au Complexe du Parc Commémoratif La Souvenance, au 301, rang Ste-Anne, Québec (Qc) G2G 0G9, pour la mise en terre du cercueil. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nicolas, Sara (Martin Frappier) et Martin; son petit-fils, Jake; ses frères et soeurs : feu Claude (Hélène St Gelais), Monique (Robert Leblanc), Pierre (Diane Houle), Marc (Clément Duhaime) et Sylvie (Daniel Lemieux); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Thériault : Hélène (Jean-Marc Leclerc), Claire (Guy Lachance), Anne (Martin Pouliot), Julie (Denis Cliche) et Gaétan (Monique Laberge); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et élèves de l'École de danse Jacques Duval. La famille tient particulièrement à remercier le personnel de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur dévouement et pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Club Rotary de Québec, au 2434, route Marie-Victorin, Lévis (Qc) G7A 4H7, site Web : www.rotary-quebec.com/