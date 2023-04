HUDON, Micheline



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 24 mars 2023, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédée madame Micheline Hudon, épouse de feu monsieur Raymond Paquin, fille de feu madame Stella Bourdeau et de feu monsieur Léon-Rodolphe Hudon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son époux feu Raymond Paquin; ses enfants : Richard (Claudette Léveillé), Denis (Nadia Giguère), Robert (Marylène Gilbert), Michel (Nathalie Dufour), Caroline (Sébastien Bujold); ses petits-enfants: Audrey-Anne Paquin (Alexis Caron), Olivier Paquin (Audrey Lagrange), Catherine Paquin (Gabriel Daoust), Alyson Pilote et Gabriel Pilote (Annabelle Robitaille); ses frères et sœurs : feu André, feu Maurice, Claudette, Jacqueline, feu Jacques et feu Pierre, ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.