LAFONTAINE, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 mars 2023, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Jacques Lafontaine. Il était le conjoint de feu Catherine Bédard, fils de Rita Perreault et de Guy Lafontaine. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre ses parents; son fils Cédric (Daphnée Dallaire); son petit-fils Arnaud; sa sœur Huguette Lafontaine; sa filleule Maïtée Lafontaine-Guilbert (Jean-Raynald Thibeault); la mère de son fils, Maryse Lavoie; ainsi que ses nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s qui lui étaient très chers. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués, plus particulièrement le personnel de la greffe rénale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org