GAGNON BERNIER, Rita



À l'Hôpital de Montmagny, le 30 mars 2023 à l'âge de 97 ans, est décédée madame Rita Gagnon, épouse de feu monsieur Sévérin Bernier. Fille de feu dame Éva Thibault et de feu monsieur Georges Gagnon, elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Éloi (Hélène Caron), Nicolas (Jacqueline Proulx), Eddy, Judith (Alain Lapierre), Jacinthe, Daniel (Carole Caron), France (Pierre Létourneau), Alain (Sylvie Ouellet), Chantal (Pierre Boucher); ses petits-enfants : Annie et Simon Bernier, Étienne Bernier, Jasmin et Valérie Lapierre, Patrice Bourgault, Emmy et Pier-Luc Bernier, Louis et Anie-Pier Létourneau, Stéphanie et Félix-Antoine Bernier, Tomy et Raphaëlle Boucher; leur conjoint(e); ainsi que ses 17 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Georgette (feu Georges Coulombe), feu Lucille (feu Georges Coulombe), feu Éliane, feu Aldéric (Elizabeth Thibault), Aurèle (feu Céline Boucher), Alyre (feu Pierrette Gosselin), Réal (feu Françoise Fortin ; Huguette Normand), Dénonville (Pauline Cloutier), Nicole (feu Gabriel Pelletier). Elle laisse également sa belle-sœur Éliane Bernier (feu Georges Caron). Elle est allée rejoindre tous ses autres beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernier. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la Résidence des Ainés de Montmagny pour leur présence humaine de tous les instants. Merci également à l'ensemble du personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ Les membres de sa famille vous accueilleront aule vendredi 14 avril de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial " À l'ombre du clocher".