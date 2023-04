Le rapporteur spécial David Johnston doit se récuser. Il n’a d’autres choix. Les récentes révélations quant au climat délétère qui sévit actuellement auprès de la Fondation Trudeau en lien avec l’ingérence alléguée de la Chine, rend son mandat impossible à accomplir sans le parfum de suspicion quant à son impartialité.

Et c’est dommage, parce que l’ex-gouverneur général jouit d’une solide réputation. Tous lui reconnaissent son intégrité et sa probité. D’ailleurs, c’est un gouvernement conservateur qui l’avait nommé Gouverneur général du Canada. Or, ses acquaintances avec la Fondation Trudeau et sa proximité avec la famille Trudeau en général pourraient miner la neutralité, ou l’apparence de neutralité dans l’exercice sérieux qui est le sien.

Parce qu’en politique et dans les hautes sphères du pouvoir, la perception est malheureusement la réalité. Les allégations qu’il doit analyser et sur lesquelles il doit porter jugement sont beaucoup trop sérieuses, beaucoup trop importantes et beaucoup trop explosives pour que l’on puisse faire fi des relations qui le lient ou qu’ils l’ont déjà lié aux parties prenantes concernées.

Écoutez l'entrevue de Jimmy Mailhot, membre de l’AFPC qui est en faveur d'un mandat de grève au micro de Yasmine Abdelfadel , disponible en balado à QUB radio :

Je le répète, Daniel Johnston doit se récuser, pour le bien du Canada, lui qui en a toujours été un ardent défenseur. Sa loyauté envers son pays devrait être et est probablement plus importante qu’envers ses relations personnelles. Il ne devrait pas avoir à trancher sur la pertinence de la tenue d’une enquête publique et indépendante, il ne devrait pas avoir à choisir envers ses amitiés et sa patrie, il ne devrait pas avoir à choisir qui protéger. C’est lui en demander beaucoup.

Le fait que Pierre Poilièvre se permette de lui envoyer une missive partisane et expéditive et à la limite du respect, c’est que le signe que son leg sera terni par un dossier explosif dont il n’est pas responsable. Une patate chaude qui lui brulera les mains.