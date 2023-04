Duhaime prétend que le tramway coûtera entre 6 et 8,2 G$

Sans préciser d’où il tient cette information, Éric Duhaime prétend que le tramway de Québec pourrait coûter jusqu’à 8,2 milliards $ et il réclame de mettre le projet sur la glace.

«On est en train de mettre le bras dans le tordeur des contribuables. Nos sources avancent des coûts entre 6 et 8,2 milliards $, le gouvernement est déjà au courant de la facture. Il ne faut plus dépenser un sou de plus avant d’informer les Québécois», a déclaré le chef conservateur en point de presse, jeudi matin.

M. Duhaime n’a pas voulu identifier ces «sources», mais il a affirmé leur faire suffisamment confiance pour aller de l’avant publiquement avec cette information.

Le porte-parole du comité «Tramway, non merci», Stéphane Lachance, a pour sa part suggéré que l’information proviendrait de «gens qui gravitent autour du dossier du tramway», et qui seraient mécontents des augmentations de coûts. Il a également affirmé que chacun est libre de faire par lui-même le calcul.

«Mais c’est une règle de trois, c’est très simple. Vous prenez le coût du matériel roulant, vous faites une règle de trois, vous allez arriver avec un montant qui est autour de 8 milliards $.»

Pas de règle de trois, dit Marchand

Selon Bruno Marchand, on ne peut pas faire une règle de trois avec les coûts du matériel roulant de 569 millions $ présentés jeudi pour estimer le coût total du projet.

«On va attendre les coûts de l'infrastructure et on pourra le situer. Il est trop tôt pour vous dire à ce moment-ci dans quelle fourchette ça se situera.»

«Le total du 3,9 milliards $ va être dépassé, ça c'est certain. [...] Présentement, personne peut vous dire le prix.»

En matinée, Stéphane Lachance avait avancé sur la place publique que le matériel roulant coûterait 2,1 milliards $. Bruno Marchand a ironisé : «Ça vous donne la crédibilité de la source.»

Il serait hasardeux de comparer les projets de d'autres villes, au plan des coûts, a soutenu le directeur du bureau de projet, Daniel Genest. Il n'est plus acquis que le coût du matériel roulant représentera 20 % du coût total, ont précisé MM. Marchand et Genest. Cette proportion sera établie quand le montant du contrat pour les infrastructures sera connu en août.

Limite

Les conservateurs considèrent qu’il serait irresponsable d’aller de l’avant avec le tramway sans en connaître les coûts totaux, et ils demandent que le gouvernement dévoile le montant au-delà duquel il ne financera plus le projet.

«Est-ce que c’est 5, 6, 7, 8 milliards ? M. Legault ne peut pas dire qu’il fait un chèque en blanc les yeux fermés!» a lancé Éric Duhaime.

À la question de savoir quel devrait être ce plafond, le chef conservateur a répondu : «3,3 milliards, pas une cent de plus», en convenant quelques instants plus tard que l’inflation pourrait être prise en compte.

«Si l’augmentation était de 10-15 %, on dirait que ça suit les autres chantiers au Québec. Mais des augmentations de 200-300 %...», a-t-il ajouté.

Même si le tramway a déjà entrainé des dépenses de près d’1 milliard $, Éric Duhaime est d’avis qu’il n’est pas trop tard pour reculer.

«Si les coûts explosent de 3 à 4 milliards, et qu’on a mis 1 milliard, je pense qu’on est mieux d’arrêter et de perdre un doigt, plutôt que de perdre les cinq», a observé le chef conservateur.

- Avec la collaboration de Stéphanie Martin