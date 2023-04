MORIN, Thérèse



Nous avons la difficile tâche de vous annoncer le décès de notre mère, madame Thérèse Morin, le 3 avril 2023, à l'âge de 97 ans, au CHUL, à Ste-Foy. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Christine (Pierre Fournier), Alain (Diane Jodoin), Sylvie (Jean-Claude Grandry), Yolaine (André Breton) et Aubert (Nicole Robert) ainsi que ses six petites-filles : Anne et Camille Fournier, Thalie et Béatrice Tremblay, Yunan et Meijuan Tremblay. Elle était la fille de Élise Lamontagne et de Donat Morin, des parents dont elle chérissait la mémoire. Née à Lambton, mais arrivée tout bébé à Alma, elle appartenait à une nombreuse fratrie - Julienne (feu Georges Koenig), Simone (feu Roland Déry), Maurice (feu Madeleine Rathé), Colette (feu Adrien Goulet), Raymond (feu Rolande Fournier), Hélène (feu Marcel Gosselin), Marcelle (feu Léo Arseneault), Gabrielle (feu Léopold Belley), Gaston, Claude (Bernadette Pilote), tous partis avant elle; de cette grande famille, il reste la petite dernière, Céline Tremblay (feu Roger Tremblay) pour la pleurer. Notre mère a vécu une vie bien remplie, d'abord comme mère au foyer auprès de notre père Roch Tremblay, à Alma puis à Montréal. Puis, séparée, elle s'est réinventée, en quelque sorte, retournant aux études pour devenir bibliothécaire dans des écoles secondaires de Montréal, un emploi où elle fut très heureuse. La retraite la vit d'abord cultiver son jardin à St-Antoine-sur-le-Richelieu - où son engagement citoyen déboucha sur l'ouverture de la bibliothèque municipale - puis déménager à Lauzon, où elle s'enracina pendant plus de trente ans, participant activement à la vie culturelle locale. Ainsi, au fil des ans, elle fonda ou participa à la fondation du Chœur polyphonique de Lévis, du club de scrabble Fort en mots, du Cercle d'écriture GEMA et de la Maison des Aînés de Lévis, entre autres. De plus, elle publia deux livres de souvenirs,et. À la fin de sa vie, elle habitait le Domaine de Bordeaux, à Sillery, et seul le très grand âge l'amena à renoncer à ses activités culturelles: quelques jours avant sa mort, elle participait encore à la chorale de M. McNeil.Pour célébrer cette vie et pour partager avec vous notre chagrin, nous vous accueillerons aule jeudi 20 avril de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h., où habitent encore de nombreux religieux. La famille tient à remercier très sincèrement tous ceux qui, pendant plus de cinq ans, d'une manière ou d'une autre, ont accompagné sa vieillesse avec sollicitude et compassion : son médecin la Dre Liliane Bélanger; le personnel soignant du Domaine de Bordeaux, en particulier Christiane, Stefan et Herman; Marianne Veillette, la responsable des loisirs; ses ami(e)s de la chorale et du bingo; enfin, les nombreux autres employés et résidents qui la saluaient toujours d'un mot aimable, allégeant ainsi le fardeau de la grande vieillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Oxfam-Québec (https://www.jedonneenligne.org/oxfamquebec/agir/), un organisme qu'a soutenu maman jusqu'à la toute fin.