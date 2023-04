CHABOT, Jean-Marie



À la Résidence du Précieux-Sang, le 22 mars 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Chabot, époux de madame Aline Hébert. Il était le fils de feu Roch Chabot et de feu Yvonne Bourget. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Renée Breton) et Caroline; ses petits-enfants : Félix et Camille; ses frères et sœurs : feu Georges (feu Yvette Paré), feu Herménégilde (Monique Langlois), feu Annette, Jeanne (feu Donald Thibault), feu René, Vital (Auréanne Cameron), Huguette (feu Rodrigue Rainville), Conrad (Sylvie Rodrigue), Maurice (Madeleine Roy) et feu Jean-Guy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hébert : feu Éliane (feu Conrad Fournier), feu André (feu Huguette Picard), Maurice (Rose-Hélène Morin) et Lucie (Jean-Marc Bourgault). Il laisse également ses neveux et nièces des familles Chabot et Hébert ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence du Précieux-Sang pour leur accueil et leurs soins. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.