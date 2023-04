LANDRY, Pascale



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Pascale Landry décédée le 7 avril 2023 à l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'âge de 49 ans. Elle était la conjointe de monsieur Mario Savard. La fille de monsieur Paul Landry et de madame Pauline Houde. Elle résidait à Lévis (secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon).Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Mario, ses enfants : Marjorie (Anthony Martin) et Jérémy; sa sœur Patricia (Yannick Latreille) et ses parents : Paul Landry (Lucille Lemieux) et Pauline Houde; sont également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Savard: Line (Luc Sanfaçon), Johanne, Nadine (Éric Bélanger), Claude (Marittza Lainey Chiasson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la fondation québécoise du cancer situé au 190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9 ou cancerquebec.que@fqc.qc.ca . Des enveloppes de don seront disponibles sur place lors de la cérémonie.