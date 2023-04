RUEL, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 juillet 2022, à l'âge 88 ans, est décédée madame Denise Ruel, épouse de M. Guy Poulin. Elle était la fille de feu Antoine Ruel et de feu Germaine Labrecque.Elle laisse dans le deuil outre son époux, M. Guy Poulin, de la famille Ruel : feu Antoinette (feu Claude Fortin), feu Carmen (feu Jacques Beaulieu) et de la famille Poulin : Pierrette (feu Normand Audet), Gisèle (Léandre Mathieu), feu Denis, feu Susanne (Caroll Morin), Jean-Marie (Camille Bélanger), feu René (feu Gisèle Oaks). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués.