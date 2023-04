CARRIER, Lucille Vaillancourt



C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Lucille Vaillancourt survenu au CHSLD de Sainte-Marie, le 31 mars 2023, à l’âge de 86 ans. Elle était l’épouse de feu M. Raynald Carrier. Native de Saint-Narcisse, elle demeurait à Saint-Lambert. La famille vous accueillera au :le vendredi 14 avril 2023 de 19h00 à 21h00 et le samedi 15 avril 2023 de 9h00 à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette (Gilles Provençal), Brigitte (Gaétan Brochu) et Francis (Marie-Josée Montminy), ses petits-enfants : Sara-Philippe Beaumont (Louis-Philippe Noël), Laurie Brochu (Mathieu Boutet) et Raphaël Carrier, ses frères et soeurs : feu Conrad Vaillancourt (feu Claire-Hélène Gagné), Jean-Robert (Berthe Demers), Donald (Denise Nadeau), Roger (Ginette Brousseau) et Francine (René Cameron), ses beaux-frères et belles-soeurs : André Carrier (feu Louisa Couture), feu Hervé Carrier (Thérèse Roy), Louisette Carrier (feu Gustave Topping), Germain Carrier (Denise Hudon) et feu Jean-Claude Carrier (Paulette Lozier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’en-semble du personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : La Fondation québécoise du cancer. https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/, la Paroisse Saint-Jean-l’Évangéliste (Fabrique de Saint-Lambert-de-Lauzon), https://psje.ca/capitation-formulaire/