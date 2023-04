CHAREST, Jean-Guy



À la Maison Legault, le 27 février 2023, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Charest, conjoint de madame Louisette Guimont. Il était le fils de feu madame Germaine Déry et de feu monsieur Florent Charest. Il demeurait à Quebec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses sœurs Jeanne d'Arc (feu Antonio Lafontaine) et Diane (Armand Ayotte); ses frères Alyre (Micheline Bourassa), Vincent (Ghislaine Maranger), André (Danielle Rochefort), Dominic (Lucie Ricard) et René (Jasmine Martel); sa belle-soeur Solange Guimont (Jocelyn Côté); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est parti rejoindre ses soeurs feu Suzanne (Marcel Viau), feu Bérangère, feu Pauline (Paul-André Lambert) et feu Michèle; ses frères feu Rénald (feu Pierrette Gélinas), feu Denis (Claire Léveillé) et feu Paul-Émile (Linda Simard). La famille recevra les condoléances à la :de 13 h 30 à 15 h 30.La famille tient à remercier tous les membres du personnel de la Maison Legault qui lui ont témoigné chaleur, amitié et empathie. Remerciements pour les excellents soins prodigués dans cette maison merveilleuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, (Québec), Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.