Histoire d’amour entre Leonard Cohen et Marianne Ihlen: dévoilement de la distribution de «So Long, Marianne»

On connaît maintenant la distribution de la série «So Long, Marianne», qui racontera l’histoire d’amour entre le regretté auteur-compositeur-interprète montréalais Leonard Cohen et sa muse Marianne Ihlen.

L’acteur américain Alex Wolff se glisse dans la peau de Cohen, qui nous a quittés en novembre 2016 à l’âge de 82 ans. L’actrice norvégienne Thea Sofie Loch Næss interprète pour sa part Marianne dans cette production originale en huit épisodes.

L’Australienne Anna Torv et le Britannique Noah Taylor campent respectivement les écrivains australiens Charmian Clift et George Johnston.

Le tournage, qui s’est amorcé le 24 mars dernier sous la houlette d’Øystein Karlsen, se déroule à la fois à Montréal, dans la capitale de la Norvège, Oslo, et surtout sur l’île grecque d’Hydra, lieu principal des intrigues.

On a précisé dans un communiqué jeudi que la série se déroulant dans les années 1960 portera sur «l’histoire intime de deux personnes solitaires qui tombent amoureuses l’une de l’autre à une période de leur vie où elles tentent de comprendre qui elles sont et quelle est leur place dans le monde, alors que l’une d’elles est en voie de devenir l’un des chanteurs les plus célèbres de tous les temps».

Coproduction entre le Canada, la Grèce et la Norvège, «So Long, Marianne» sera éventuellement disponible sur Crave. Créée par Ingeborg Klyve et Tony Wood, et écrite pour l’écran par Øystein Karlsen et Jo Nesbø, la série est coproduite par Letters From Leonard, Tanweer Productions et Connect3.