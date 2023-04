Il faut savoir écouter les enfants quand ils parlent

Ma fille a vécu une grossesse et un accouchement très difficiles. Elle qui voulait tellement ce premier enfant à plus de 40 ans, elle a dû se résigner à nous le laisser à son père et moi quand la petite a eu un an et demi, pour entrer en cure de remise en forme, sur ordre de son médecin, vu que son conjoint était dans l’impossibilité de quitter son travail pour s’occuper d’elle et de la petite.

On l’a gardée un an et ce fut magique. Sauf les fois où, quand on allait visiter ses parents, elle hurlait pour ne plus repartir de chez eux. Depuis qu’elle est retournée vivre avec eux, elle ne veut plus entendre parler de venir chez nous. Et quand je lui ai demandé quelle en était la raison, dimanche dernier lors d’une visite, elle m’a répondu du tac au tac : « Parce que j’ai peur ! »

Mon mari et moi, on est sous le choc. Qu’est-ce qui peut bien lui avoir fait peur, vu qu’elle semblait si heureuse quand elle était avec nous ? Pouvez-vous éclairer notre lanterne ?

Mamie qui doute

Je ne vois qu’une raison à cela : la petite a souffert du sentiment d’abandon quand ses parents l’ont remise entre vos mains et ne veut plus risquer que ça arrive de nouveau. Ça n’a rien à voir avec l’amour qu’elle a pour vous.