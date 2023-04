«Il n’y a pas eu d’offre d’Europe» pour Kamal Miller –Olivier Renard

Le CF Montréal en a surpris plus d’un mercredi en envoyant à l’Inter Miami CF le défenseur Kamal Miller. Le club aurait préféré qu’il poursuive sa carrière en Europe, mais aucune offre n’a été faite.

Le Canadien a bien fait sur la scène internationale, notamment à la Coupe du monde au Qatar, et plusieurs le voyaient se diriger vers le Vieux Continent, à l’instar d’Ismaël Koné et d’Alistair Johnston.

«Oui, le club aurait sans doute préféré l’Europe, premièrement pour ne pas renforcer un concurrent direct, mais il n’y a pas eu d’offre d’Europe. Kamal en est conscient», a affirmé le directeur sportif Olivier Renard en conférence de presse, jeudi.

Miller ne connaissait pas une grande saison, comme toute l’équipe, mais il était néanmoins l’un des meilleurs arrières de la Major League Soccer en 2022. Renard estime que son équipe a suffisamment de profondeur pour se permettre cette transaction.

«Si le joueur veut quand même bouger et que nous avons des ambitions différentes, [nous allons le faire]. On a des jeunes qui poussent comme [Robert] Thorkelsson, comme [Joel] Waterman. Nous avons investi aussi en [George] Campbell et Gabriele Corbo», a-t-il énuméré.

Pas un constat d’échec

Le vice-président du CF Montréal a assuré que l’échange du Torontois n’avait pas été fait sur un coup de tête au vu de ses mauvaises performances. Renard et son groupe y ont pensé pendant un certain temps et il est bien heureux de mettre la main sur Bryce Duke et Ariel Lassiter.

«De faire partir Kamal maintenant, ce n’est pas de jeter une pomme pourrie. Kamal est parti en très bons termes avec nous. Il était content de retourner en Floride pour des raisons personnelles», a-t-il dit.

«Comme pour beaucoup de joueurs, nous sommes en dessous du niveau de l’année dernière et des autres années. Le niveau des anciens doit augmenter – Kamal faisait partie des anciens – pour accompagner les jeunes. Ce n’était pas nécessairement prévu que tous ces jeunes jouent en même temps», s’est défendu Renard, qui n’a jamais vu «autant de blessés pour plus de deux mois» au sein d’une équipe.

Sans James Pantemis, Romell Quioto, Samuel Piette et Mason Toye, pour ne nommer qu’eux, le CF Montréal accueillera le D.C. United samedi pour son premier match au Stade Saputo de l’année.