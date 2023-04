Inflation: aucun espoir de retour à la normale pour fin 2023, selon un expert

Les experts sont optimistes de penser que le taux d’inflation cible de 2 % serait atteint d’ici la fin 2023, mais l’augmentation du coût de la vie retrouve une certaine stabilité.

C'est l’avis de l’analyse Simon Brière, stratège principal chez R.J O’Brien, avis qu’il a partagé au micro de Philippe-Vincent Foisy jeudi, au lendemain de l’annonce de la Banque du Canada, qui laisse le taux directeur à 4,5 %.

Cette pause n’a pas surpris M. Brière, invité à commenter la situation à QUB radio jeudi. «On s’attendait à cette pause-là, 4,5 %. Le mot d’ordre, que la Banque nous a dit hier: “c’est pas pour demain que les taux vont baisser”», a-t-il affirmé.

Le spécialiste a également trouvé très optimiste que des économistes envisagent un retour à 2 % d’ici la fin 2023, ciblant plutôt la fin 2024.

«L’inflation commence à être sous contrôle, on vise le 3 % peut-être cet été, mais on est encore très très loin de la cible de 2 %», a-t-il précisé. «C’est très optimiste et ça va carrément à l’encontre de ce que M. MackLem disait hier», a-t-il ajouté.

Il y a tout de même des signes positifs à relever pour M. Brière.

«Il y a certains signes qui sont intéressants au niveau de l’inflation, ça redescend un petit peu, on retrouve tranquillement cette stabilité au niveau de l’augmentation du coût de la vie, mais on vise encore ce 2 % d’inflation.»

L’heure est donc à l’observation maintenant, ce qui déterminera l’avenir des taux.

«La on va vouloir regarder ce qu’il se passe au niveau de l’économie pour se dire: “Quand est-ce qu’on va commencer à vouloir peut-être les redescendre [les taux] ou les augmenter, parce que la porte est encore ouverte à augmenter les taux, au besoin», a-t-il expliqué.