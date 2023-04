La réalité dicte souvent le chemin à suivre

À 13 ans, il y a 55 ans, j’avais rencontré un garçon dont j’étais tombée follement amoureuse. C’était mon premier amour. Très sévères, mes parents ne permettaient pas à leurs enfants d’en fréquenter d’autres de classe sociale inférieure. Je me suis donc contentée de me laisser flirter par lui. Puis la vie a filé, trop vite, et on ne s’est plus revus.

Je me suis mariée et j’ai élevé mes quatre enfants. Leur père était un homme peu affectueux pour qui seule la réussite financière comptait. Il est décédé il y a cinq ans d’un infarctus. Avec l’aide d’un de mes fils, je me suis vite mise sur les réseaux sociaux dans l’espoir de vivre au moins une vraie histoire d’amour avant de mourir. Par hasard, j’ai croisé la route de mon amour de jeunesse. On a échangé par courriel pendant un an, jusqu’à ce que je fasse ma grande demande, vu que lui qui est encore en couple, ne prenait pas de décision.

Il m’a répondu oui tout de suite et on a commencé à se voir en secret. C’est là que j’ai constaté qu’il était affecté par le Parkinson, ce qu’il m’avait caché. Mais ensuite, un jour il voulait vivre avec moi, et le lendemain, il ne pouvait pas quitter sa femme, la mère de ses enfants.

Je ne veux surtout pas lâcher prise, mais je commence à me demander, après trois ans de valse-hésitation, s’il va se décider pour vrai un jour. D’autant que sa maladie évolue vite et qu’on se voit de moins en moins à cause de ça. Devrais-je m’accrocher ou laisser tomber ? Entre le cœur et la raison, mon cœur balance. Mes proches me disent de lâcher prise, mais j’espère encore.

Anonyme heureuse et malheureuse

Pourquoi ne pas juste vous ancrer dans votre réalité à vous, et faire en sorte de vous sortir d’une situation qui ne vous propose que de la souffrance en partage ? Vous êtes amoureuse d’un homme engagé depuis longtemps dans une autre vie, en plus d’être affecté par une maladie neurologique irréversible qui le rendra fragile et de plus en plus impotent à mesure que le temps passera. Comment voulez--vous qu’il envisage de changer de vie, alors que la sienne est en train de le lâcher ? Ne pensez-vous pas que vos proches ont raison de vous remettre les idées en place ?