La trentaine!

Gregory Madgin (photo) de Québec célèbre aujourd’hui son 30e anniversaire de naissance. Après des études en sciences de l’administration à l’Université Laval, Greg (pour les intimes) œuvre depuis déjà quelques années dans le secteur de l’assurance. D’abord à La Capitale et ensuite à la SSQ, puis aujourd’hui chez Beneva, au service des technologies de l’information. En plus de sa trentaine, 2023 sera aussi une année de transition pour cet amateur de sports et de jeux vidéo puisqu’il partira avec sa conjointe Marie-Frédérique D’Amours pour Vancouver où elle complétera son Fellow comme oncologue. Le couple sera de retour dans la région à la fin de 2024. 30 ans déjà ! On me dit que ses parents (Alain et Anne) sont bien

Prêts pour la finale

Photo fournie par le Cégep

Le duo composé d’Olivier (Double DEC Musique et sciences de la nature) et de Frédéric Boulianne (Sciences de la nature), étudiants du Cégep de Sainte-Foy, a remporté l’une des deux places pour la finale nationale de Cégeps en spectacle lors de la finale régionale qui a eu lieu samedi 25 mars dernier au Cégep Limoilou. Alliant comédie, jeu, complicité et musique, les deux frères ont à nouveau conquis le jury avec leur numéro mettant à l’honneur leur talent de pianistes : Un c’est bien, mais deux c’est mieux, dans la catégorie Musique – Interprétation. En plus de représenter la région de Québec à la finale nationale qui aura lieu au Cégep régional de Lanaudière le 29 avril 2023, Olivier et Frédéric ont mérité une bourse de 750 $ offerte par Desjardins. De gauche à droite, sur la photo Frédéric et Olivier.

Ste-Canisse !

Photo courtoisie

René Lavigueur (photo) qui fut longtemps associé au monde du baseball et du hockey à titre de préposé à l’équipement est décédé le 6 avril dernier à l’âge de 74 ans. René a travaillé pour les Indiens, les Carnavals, les Métros de Québec et avec les Expos de Montréal au baseball dans les années 1970 avant de revenir à Québec avec les Nordiques de Québec (LNH) avec l’autre René (Lacasse) de 1980 à 1995. Après un court séjour (1996-1998) avec les Rafales de Québec (LIH), René a rejoint l’entreprise de son fils Jean-René (JRZ Global Sports) spécialisée dans les sacs de sports et jambières de gardien de but personnalisés pendant une quinzaine d’années. Fier résident de l’île d’Orléans, René Lavigueur menait une vie paisible depuis sa retraite en 2013. Son patois favori, parce qu’il ne jurait jamais, était Ste-Canisse. Les funérailles auront lieu le dimanche 21 mai au Complexe funéraire Hamel, Lépine Cloutier, 1500 Boulevard Wilfrid-Hamel à Québec, de 13 h à 15 h suivi de la liturgie et réception par la suite. Mes condoléances à ses fils Jean-René et David-Pascal ainsi qu’à la famille et aux amis.

Anniversaires

Photo tirée de sa page Facebook

Sébastien Dubois (photo), journaliste reporter à TVA Québec, 47 ans... Normand Pomerleau, représentant chez Mode Avalanche... Jasey Jay Anderson, snowboardeur québécois, 48 ans... Davis Love III, golfeur américain et commentateur sportif, 59 ans... Gary Kasparov, champion mondial d’échecs (1985-2000), 60 ans... Dany Laferrière, écrivain et scénariste, né à Port-au-Prince, 70 ans... Beppino Boezio, ex-restaurateur de Québec (La Crémaillère). Son âge ? La normale plus 7 au golf.

Disparus

Photo tirée de la page Facebook Minnesota Stars

Le 13 avril 2022 : Tom McCarthy (photo), 61 ans, ailier gauche de la LNH avec les North Stars du Minnesota et les Bruins de Boston (1979-1989). En 1994, il est arrêté par le FBI après avoir été impliqué dans une affaire de trafic de drogue au début des années 1990. Il purgea une peine de 4 ans de prison... 2018 : Miloš Forman, 86 ans, cinéaste américano-tchèque récompensé plusieurs fois à Hollywood... 2017 : Dan Rooney, 84 ans, président des Steelers de Pittsburgh de la NFL... 2015 : Günter Grass, 87 ans, célèbre écrivain allemand auteur du Tambour... 2014 : Michael Ruppert, 63 ans, journaliste d’investigation américain... 2011 : Ercole Turchetti, 92 ans, dit le Baron, à l’origine de l’Amicale des Sommeliers de Québec et le 1er maître d’hôtel du Holiday Inn Ste-Foy... 2010 : Steve Reid, 66 ans, musicien, batteur jazz américain, a joué notamment avec Miles Davis... 2009 : Mike Fidrych, 54 ans, lanceur des Tigers de Détroit de 1976 à 1980... 2003 : Jean Simon, 70 ans, animateur et imprésario... 1999 : Marcel Martel, 74 ans, chanteur country, père de la chanteuse Renée Martel.