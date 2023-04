Le promoteur Louis Massicotte défend son GéoLAGON après la publication d'un rapport accablant

Le promoteur du GéoLAGON Louis Massicotte garde le cap sur son projet dans Charlevoix et vise toujours à couper le ruban en juin pour inaugurer un premier chantier au Québec, même si l’analyse de la Réserve de la biosphère de Charlevoix (RBC) soulève de nombreuses préoccupations, notamment au plan environnemental.

• À lire aussi: Rapport dévastateur: le GéoLAGON ne passe pas le test du développement durable

« Ce n’est pas du tout un rapport dévastateur. C’est un document qui ose faire des recommandations, malgré le fait qu’ils n’ont pas les informations complètes », a réagi M. Massicotte au lendemain de la présentation du rapport d’analyse aux citoyens de Petite-Rivière-Saint-François.

Photo d'archives, Diane Tremblay

En entrevue au Journal, celui qui se qualifie d’éco-entrepreneur minimise la portée des préoccupations exprimées dans le rapport sur son projet de 600 unités d’habitation de type Airbnb en zone forestière, avec immense bassin d’eau chauffée à 39 degrés.

« Ce sont des enjeux pour lesquels on a déjà des réponses avec nos gens depuis longtemps », dira M. Massicotte.

« Toutes les études que nous avons en main sont favorables et indépendantes, faites par des gens qui ont un code d’éthique. On sait où on s’en va ! » clame le promoteur.

Secrets bien gardés

Les risques soulevés d’un possible assèchement des milieux humides et de la nappe phréatique ? Il n’y en a pas, soutient M. Massicotte, citant l’analyse de l’Institut national de recherche scientifique (INRS) qu’il a commandée et qui date de l’été dernier.

Cette analyse a pourtant été prise en compte par la RBC, qui a considéré une vingtaine de sources, dont les études rendues publiques par le promoteur.

« Mais la RBC n’a pas eu accès à des informations confidentielles et des secrets commerciaux », maintient M. Massicotte, pour qui la vérité se situe dans les analyses qu’il commande ; ses experts ayant accès aux secrets, étant liés par des ententes de confidentialité.

Une piscine sans rejet

Mais le rapport de la RBC veut des précisions sur les méthodes de traitement des eaux usées et sur les risques de contamination par les produits d’entretien de l’immense lagon en cas de déversement.

Ce lagon de 120 000 pieds carrés (deux terrains de football) et d’une profondeur de 3 pieds serait situé sur le plafond d’un pavillon d’accueil, qui abriterait aussi d’immenses réservoirs. M. Massicotte prétend que l’entretien de l’eau se fera sans aucun rejet dans la nature.

« Tous les soirs, le lagon se vide dans le réservoir dessous à 22 heures. On évite l’évaporation de l’eau et on peut rééquilibrer la qualité de l’eau et ajuster la température. Le lendemain vers 10 heures, on remplit le bassin. C’est un bijou de technologie ! » s’exclame-t-il.

Des citoyens préoccupés

Un seul citoyen parmi la soixantaine présents mercredi à la séance d’information sur l’analyse de la Réserve de la biosphère de Charlevoix (RBC) s’est porté à la défense du GéoLAGON, soit celui qui vendra ses terres au promoteur.

Une ingénieure a souhaité qu’une tierce partie neutre désigne ceux qui feront les études environnementales nécessaires sur le projet dont la carboneutralité annoncée par le promoteur est remise en doute par la RBC. Un médecin s’est par ailleurs inquiété de l’impact de 2000 personnes de plus sur les services publics. D’autres se sont montrés préoccupés devant un projet « industriel » en forêt qui devra produire beaucoup d’énergie pour ses besoins.

« Je ne voudrais pas être à la place du promoteur, parce qu’il a un sacré boulot à faire ! » s’est exclamé le citoyen Jean-Baptiste Bouchard, qui a aussi demandé ce qui sera fait pour que ce projet devienne souhaitable pour la population. Son intervention a été applaudie.

Un guide pour les élus

Le maire de Petite-Rivière-Saint-François Jean-Guy Bouchard s’est montré préoccupé par les risques d’assèchement et de contamination de la nappe phréatique.

« C’est le promoteur qui a les prochaines étapes à faire. La balle est dans son camp. Le rapport nous guide énormément pour l’avancement », a-t-il réagi.

Louis Massicotte a affirmé en entrevue qu’il utilisera de la géothermie de surface, ce qui ne menacera pas la nappe phréatique. Il a néanmoins parlé d’échangeurs « superficiels » à une profondeur de 150 à 200 mètres, avec des boucles de tuyaux fermés et s’en est remis à l’expertise de son partenaire français Kyotherm.

Chez Tourisme Charlevoix, le directeur Mitchell Dion affirme pour sa part qu’on doit se demander ce que la région souhaite comme projets touristiques dans l’avenir.

« On reçoit un million de visiteurs par année pour une population de 29 000 habitants. C’est un ratio chargé alors il faut que les projets bénéficient non seulement au tourisme, mais à la communauté locale », croit-il.