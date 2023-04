Le Québec, une histoire de résistance

L’histoire du Québec porte en elle un terrible manque : on n’y trouve pas la trace d’une grande victoire. Explorons-la un instant.

La Nouvelle-France est une véritable épopée. Ceux qu’on appelait alors les Canadiens ont exploré ce continent et ont créé dans la vallée du Saint-Laurent les bases d’une société improbable, qui est parvenue ensuite à se transformer en nation à part entière. Ils ont su nouer des alliances remarquables avec les nations autochtones.

Mais cette histoire se termine par la Conquête anglaise. Notre peuple sera dès lors traité comme un peuple de trop en son propre pays. On ne doit pas sous-estimer la violence profonde de cet arrachement qui fera naître chez nous un étrange réflexe : nous devrons désormais nous justifier d’exister. Ce réflexe existe encore.

Conquête

De 1760 à 1960, nous avons essentiellement résisté. Nous avons d’abord retrouvé des droits culturels avec l’Acte de Québec, en 1774, puis un minimum d’autonomie politique, en 1791, avec l’Acte constitutionnel. En 1837-1838, nous avons même osé la rébellion avec les Patriotes. Mais nous en avons payé le prix violemment. Ce fut alors une deuxième conquête qui brisera nos reins.

Ce n’est pas sans raison qu’on nomme l’époque entre 1840 et 1960 la survivance. Ce n’est pas une époque glorieuse. Mais ce n’est pas une époque honteuse non plus. Car un peuple qui refuse de se laisser mourir et se cramponne à l’existence est honorable. Il ne faut rien comprendre à l’histoire pour avoir la nostalgie de cette période, mais il faut manquer de cœur pour ne pas admirer le courage de nos ancêtres.

J’entends la réponse : mais qu’en est-il de la Révolution tranquille qui commence en 1960 ? Ne représente-t-elle pas une véritable victoire dans notre histoire ? Ne représente-t-elle pas le moment rédempteur, qui nous a permis de reprendre notre destin en main ? Ne représente-t-elle pas le début de notre libération ?

La réponse est ambiguë : oui et non.

Oui, car le Québec s’est engagé dans un mouvement de modernisation et d’affirmation nationale qui a permis aux francophones de sortir d’une situation d’asservissement colonial. Cette période en fut une d’épanouissement culturel. Les grands classiques de notre culture viennent de ce formidable élan.

Non, car cette révolution a elle aussi échoué. Elle devait aboutir à l’indépendance. Mais l’indépendance n’a pas eu lieu. Et nous payons depuis le prix de cet échec en deux temps.

Et le rapport de domination au cœur de notre rapport avec le Canada s’est réactivé.

Après l’échec de 1980, il nous a imposé une constitution diminuant nos pouvoirs.

Indépendance

Après 1995, il nous a soumis au multiculturalisme à outrance et nous promet au terme du siècle un destin en forme de noyade démographique. On nous explique que nous sommes de trop chez nous.

Et de nouveau, nous devons nous justifier d’exister.

L’indépendance donnera son sens à notre histoire. Elle nous réconciliera avec nous-mêmes.

Elle n’est pas seulement nécessaire. Elle est urgente.