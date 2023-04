Le site web du ministère du Conseil exécutif victime de «tentatives d’attaques»

Le site web du ministère du Conseil exécutif, qui comprend le premier ministre François Legault, a été victime récemment de «tentatives d’attaques», mais on ignore pour l'instant leurs provenances, contrairement à Hydro-Québec où l'on soupçonne des attaques informatiques de pirates russes.

«Concernant le site Québec.ca, qui héberge notamment le site du ministère du Conseil exécutif, nous avons détecté récemment des tentatives d’attaques», a confirmé au Journal le ministère du Conseil exécutif, jeudi.

Le ministère du Conseil exécutif relève du premier ministre. Le Conseil exécutif, que l'on nomme aussi le Conseil des ministres, a pour rôle de définir les orientations de l'État.

«Cependant, il n’est pas possible d’authentifier la provenance de ces attaques», a poursuivi le ministère dans une déclaration.

Hydro-Québec touchée

Jeudi, en milieu d’après-midi, les communications entre Hydro-Québec et sa clientèle étaient perturbées par ce que l’on croit être une conséquence d’attaques informatiques de pirates russes.

Au ministère du Conseil exécutif, on a voulu se faire rassurant.

«Nous sommes conscients du contexte actuel et nous avons mis en place des mécanismes de défense et de surveillance. Nous collaborons étroitement avec la direction de l’informatique du ministère du Conseil exécutif, le Centre gouvernemental de Cyberdéfense et nos partenaires externes affectés à la gestion de notre infrastructure», a-t-on assuré.