LNH: Pour une première fois en 16 ans, ni Sidney Crosby ni Alex Ovechkin ne participeront aux séries

La victoire des Islanders de New York aux dépens du Canadien, mercredi soir, a sonné le glas du nombre de participations consécutives en séries éliminatoires des Penguins de Pittsburgh. Sidney Crosby et sa bande prenaient part au grand rendez-vous du printemps depuis la saison 2006-2007, et cette séquence de 16 ans était la plus longue toujours active parmi les grandes ligues professionnelles en Amérique du Nord.

Cette absence remarquée signifie également que pour la première fois en 16 ans, ni Crosby ni Alex Ovechkin ne seront des éliminatoires. Les Capitals de Washington de ce dernier ont été éliminés la semaine passée.

Avant de ralentir cette saison, les Capitals avaient aussi été l'une des formations qui avaient le plus régulièrement pris part aux séries. Washington n'y était pas en 2006-2007, mais depuis, l'équipe ne les avait ratées qu'une fois: en 2013-2014.

Quatre coupes Stanley

Les «Caps» ont d'ailleurs remporté une coupe Stanley, la seule de leur histoire, au cours de cette séquence. C'était en 2017-2018, aux dépens des Golden Knights de Vegas, qui venaient de faire leur entrée dans la Ligue nationale.

Quant aux Penguins, ils ont enrichi leur palmarès de trois trophées de Lord Stanley dans les 16 dernières années: en 2008-2009, en 2015-2016, puis en 2016-2017.

Des tours du chapeau... le même soir

Sélectionnés tour à tour au premier rang de la LNH, en 2004 et en 2005, Ovechkin et Crosby se sont d'ailleurs affrontés à quatre occasions en séries éliminatoires, dans ce qui a constitué des moments phares de la rivalité entre les deux supervedettes. Et chaque fois, l'équipe victorieuse a ensuite remporté la coupe.

L'un des plus grands moments du duo en série s'est déroulé le 4 mai 2009, dans le deuxième match de la demi-finale de l'Est. Le numéro 8 et le numéro 87 avaient alors tous deux réussi un tour du chapeau dans une victoire de 4 à 3 des Capitals, qui allaient éventuellement perdre la série en sept rencontres.