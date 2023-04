L’Océanic peut-il causer la surprise face aux Remparts ?

S’il y a une chose qu’on a apprise dans les trois dernières années dans la LHJMQ, c’est qu’il ne faut jamais considérer l’Océanic de Rimouski comme éliminé d’avance.

En 2021, l’organisation rimouskoise se relevait du départ d’Alexis Lafrenière vers la LNH et avait terminé au 15e rang du classement général du circuit. Au premier tour, un duel avec les Cataractes de Shawinigan les attendaient, eux qui avaient terminé au cinquième rang et comptaient dans leurs rangs les Mavrik Bourque, Xavier Bourgault, Gabriel Fortier et compagnie.

Résultat : Victoire surprise de la série trois de cinq, en cinq parties de l’Océanic.

La saison dernière, la jeune formation de Serge Beausoleil continue sa progression et termine neuvième au classement général. Au premier tour, l’Océanic a rendez-vous avec les Sea Dogs de Saint-Jean qui, quelques mois plus tard, doivent recevoir le tournoi de la coupe Memorial. Après avoir tiré de l’arrière 1-2 dans la série, toujours au format trois de cinq, ils remportent les deux matchs suivants pour causer la surprise et éliminer les Sea Dogs en première ronde.

« Dans le vestiaire, on a demandé aux joueurs qui étaient là l’an dernier et 15 bras se sont levés. C’est de l’expérience importante », a reconnu Beausoleil.

Ce dernier refuse d’ailleurs de recevoir le crédit des surprises causées en séries par sa formation lors des dernières saisons.

« Ce sont nos gars qui sont les artisans de ça. Par contre, c’est toujours à refaire, à recommencer. Ça part de notre culture. Il n’y a pas de recette miracle. »

Les Remparts largement favoris

Un miracle, c’est ce que plusieurs pensent que ça va prendre à Rimouski s’ils désirent vaincre les Remparts qui, pour une deuxième année de suite, ont terminé au premier rang du classement général.

Parce que la réalité demeure : malgré les succès de l’Océanic en séries, Québec est très largement favori pour l’emporter et vous ne trouverez pas beaucoup d’observateurs ou d’amateurs prêts à gager contre eux. Les Diables rouges ont récolté 40 points de plus que Rimouski.

En saison régulière, les Remparts ont eu le dessus lors des huit affrontements entre les deux formations, marquant 32 buts contre 12.

« Les résultats en saison, on les met à la poubelle assez vite, assure Patrick Roy. En général, ça toujours été de bons matchs et on va respecter notre adversaire. Notre but est d’être prêt pour le match no. 1 et, à partir de là, on va avancer. »

« C’est sûr qu’être Patrick, je répondrais la même chose, réplique Beausoleil. Les Remparts viennent de finir premiers du circuit pour une deuxième année de suite, c’est tout un accomplissement. J’ose espérer que lorsque la rondelle va tomber, on va aller compétitionner et jouer au hockey. Ce sera un très gros mandat pour nous. »

La recette ?

Questionné mercredi par le confrère Alexandre D’Astous qui lui demandait ce qui, selon lui, pourrait permettre à l’Océanic de l’emporter, Beausoleil a offert une réponse intéressante.

« Ça va commencer par une bonne gestion de rondelle et il faudra éviter le banc de pénalité. On devra aussi être plus simple dans nos choix de jeu. Québec a un échec-avant hors-norme. Ils ont un système très structuré et donnent peu de surnombres. C’est aussi l’une des équipes qui passe le plus de temps en zone adverse donc si on fait quatre ou cinq passes pour sortir du territoire, on va avoir des problèmes. »

Du côté des Remparts, on s’attend à ce que l’Océanic joue un style très hermétique, comme ils l’avaient fait lors de la série entre les deux équipes, l’an dernier.

« Ils ne viendront pas ici pour faire un spectacle. Ils ne l’ont pas fait durant l’année et ne le feront pas en séries. Ils ont vraiment bien fermé le jeu contre Chicoutimi [en première ronde] et ils vont essayer de faire la même chose contre nous », prédisait le vétéran Pier-Olivier Roy.

Première manche : vendredi 19h au Centre Vidéotron.