L’Ontario nous plante royalement au niveau de l’emploi

Le gouvernement de François Legault peut bien se vanter de faire du rattrapage sur le niveau de vie des Ontariens, mais, concrètement, le gouvernement ontarien de Doug Ford le devance royalement en matière de création d’emplois.

Depuis 2018, il s’est créé sous le gouvernement Legault quelque 241 200 emplois, ce qui représente 17,7 % de tous les emplois créés au Canada. Cela est nettement inférieur au poids de la population active du Québec dans celle du Canada. Notre poids à ce chapitre s’élève à 22,2 %.

Pendant cette même période de quatre ans et trois mois, le nombre d’emplois a augmenté sous le gouvernement Ford de 640 800. C’est 46,9 % de tous les emplois qui se sont ajoutés au Canada depuis 2018. Cette solide création d’emplois en Ontario dépasse ainsi de beaucoup le poids de sa population active, laquelle s’élève à 39,3 %.

L’Ontario a ainsi créé 2,7 fois plus d’emplois que le Québec, alors que sa population active est 1,8 fois plus élevée.

Le gouvernement Legault pourra tout de même continuer à se vanter en nous rappelant que le Québec affiche présentement le plus bas taux de chômage au pays, avec un taux de 4,2 %, par rapport à 5,1 % pour l’Ontario et à 5,0 % dans l’ensemble du Canada.

Mais, entre nous, voulez-vous savoir pourquoi le Québec présente un plus faible taux de chômage qu’en Ontario et dans l’ensemble du pays ? C’est parce que la population active (les travailleurs et ceux qui cherchent activement un emploi) n’a augmenté au Québec depuis 2018 que de 4,3 %, comparativement à 8,2 % en Ontario et à 6,3 % au pays.

DU « RATTRAPAGE »... GRÂCE À UN RECUL !

Lors du budget du ministre des Finances Eric Girard, le gouvernement Legault s’est vanté d’avoir effectué un rattrapage historique du niveau de vie du Québec par rapport à celui de l’Ontario depuis 2018.

De 2015 à 2018, sous l’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard, la croissance annuelle moyenne du niveau de vie du Québec était inférieure à celle de l’Ontario, signale-t-on dans le budget : la hausse du PIB par habitant croissait au rythme annuel de 1,3 % au Québec comparativement à 1,4 % en Ontario.

« Or, depuis 2019, souligne-t-on dans le dernier budget caquiste, le Québec a enregistré des gains substantiels relativement au niveau de vie. »

Par « gains substantiels », le gouvernement caquiste entend une variation annuelle du PIB réel par habitant de +0,5 % de 2019 à 2023 pour le Québec, comparativement à une variation annuelle de -0,1 % pour l’Ontario.

Vous remarquerez que la croissance annuelle moyenne (+0,5 %) du PIB réel par habitant sous Legault est nettement moins forte que sous Couillard (+1,3 %).

Mais le Québec a tout de même fait du rattrapage sur l’Ontario. Grâce à quoi ? Grâce au fait que le niveau de vie en Ontario a décru au rythme annuel de -0,1 %.

C’est donc cette contre-performance ontarienne qui a permis au Québec de réduire l’écart de notre niveau de vie par rapport à celui de l’Ontario en le faisant ainsi reculer de 16,4 % en 2018 à 12,8 % en 2023.

Dans son budget, le ministre Eric Girard attribue le rétrécissement de l’écart de notre niveau de vie avec celui de l’Ontario non pas à la contre-performance ontarienne, mais plutôt aux « objectifs ambitieux » que s’est fixés le gouvernement Legault en matière de richesse et d’accroissement du potentiel économique du Québec.

PAROLES, PAROLES...

« En ce sens, explique le ministre dans son budget, des gestes importants ont été posés depuis l’automne 2018 [l’élection de François Legault], notamment pour rehausser la productivité des entreprises et pour favoriser l’intégration et le maintien des travailleurs sur le marché de l’emploi. Ces gestes ont porté leurs fruits. Ils ont permis d’améliorer le niveau de vie des Québécois et, ainsi, de réduire l’écart de richesse avec l’Ontario. Le gouvernement souhaite poursuivre sur cette lancée et intensifier ses efforts pour combler l’écart de niveau de vie du Québec avec celui de l’Ontario. »

Paroles, paroles... toujours est-il que sous le gouvernement de Doug Ford, l’Ontario a créé 2,7 fois plus de jobs que le Québec sous François Legault.