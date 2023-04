Maison Russet d’Huntingdon: un investissement de 41,5 M$ pour devenir les rois de la patate douce

Un géant de la patate, qui a fait renaître Huntingdon après les fermetures brutales de ses usines de textile, s’apprête à investir 41,5 millions de dollars dans ses installations pour faire une bouchée du marché d’un milliard de dollars de la patate douce.

«Ça fait deux générations que l’on est dans la patate. La troisième vient d’arriver vu que mes deux fils viennent de s’y joindre», raconte au Journal le PDG de la Maison Russet, Leopold Moyen.

Quand on s’approche de l’usine d’Huntingdon, on sent l’odeur de la patate. Une fois à l’intérieur, l’orange prédomine. Une soixantaine d’employés emballent des paquets.

«La patate douce est un marché d’un milliard de dollars. On parle d’une croissance d’environ 7% par année», poursuit Leopold Moyen, qui dirige l’entreprise fondée en 2007.

Pour saisir la manne, la Maison Russet, dont le chiffre d’affaires vient de franchir les 100 millions de dollars, prévoit investir une quarantaine de millions dans son usine de la Montérégie.

«C’est un projet 100% patates douces. On veut augmenter la capacité: congélateurs, automatisation, ajout d’une ligne de production. On va automatiser l’emballage», explique son numéro 1.

Fin mars, un décret a confirmé l’obtention d’une aide de 1,5 million de dollars du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

C’est un projet d’investissements qui redonne le sourire aux travailleurs du coin.

Un passé difficile

Au Journal, Leopold Moyen raconte que lorsque les usines de textile ont fermé, le coup a été dur pour des centaines de travailleurs, qui sont restés marqués par la fermeture de Cleyn & Tinker et de Huntingdon Mills.

«À l’époque, le maire Stéphane Gendron avait fait du bruit pour dire qu’il y avait des usines de disponibles avec des travailleurs compétents disponibles», affirme-t-il.

«On a décidé de s’établir ici, mon frère et moi. Les actionnaires ontariens de la Famille Jeffery sont arrivés avec nous dans le courant de la même année», poursuit-il.

Après des années des patates blanches, qui se sont retrouvées dans les fameuses poutines aux quatre coins du Québec, Leopold Moyen a été approché par la chaîne de supermarché californienne Trader Joe’s pour travailler la patate douce.

«Le soir même, j’ai ramassé des patates, je les ai épluchées. C’était bien ordinaire», admet le PDG de la Maison Russet.

Mais l’équipe n’a pas lâché la patate.

«On a ajouté de la panure. On avait de bons contacts. Ça a été rapide. On a par la suite créé un produit qui a gagné des prix année après année», mentionne-t-il.

Aujourd’hui, non seulement Trader Joe’s en achète à la tonne, mais les Costco de l’Amérique du Nord en redemandent. L’entreprise multiplie aussi ses contrats de marques maison.

Pour maintenir la cadence, la Maison Russet s’est aussi dotée d’une installation en Caroline du Nord et au Pérou, près des champs de patates douces.

Tatoué sur le bras

À la sortie de l’usine, Le Journal tombe sur le coordonnateur Robert Patenaude, qui dit aimer la compagnie au point de s’être fait tatouer son nom. Pour prouver qu’il dit vrai, il montre son avant-bras.

Photo de Francis Halin

«Je me suis fait tatouer le logo de l’entreprise il y a un mois parce que je l’ai tatouée sur le cœur. La compagnie grandit. Je suis ici pour plusieurs années encore», partage-t-il.

«C’est très familial. Mon père et moi travaillons ici. Léopold, le PDG, et ses fils aussi», conclut-il.

–Avec la collaboration de Sylvain Larocque et de Nicolas Brasseur

►Superviseur de production, analyste de données, coordonnateur recherche et développement, électromécanicien, analyste d’affaires, journaliers... la Maison Russet cherche de nombreux employés.