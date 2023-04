Maureen Breau: performance émouvante de Kevin Parent

Moment émouvant aux funérailles de la policière Maureen Breau à Trois-Rivières, jeudi, pendant la distribution des fleurs et l’allumage des cierges.

Une célébration musicale en l’honneur de la jeune mère de famille s’est manifestée sous les aires de guitare de l’artiste Kevin Parent. La voix de Stéphanie Gervais accompagnait le tout.

Le duo a interprété Always Remember Us This Way de Lady Gaga (en vidéo principale).

C’est le conjoint de la regrettée policière qui en a fait la demande.

Parent et la chanteuse sont revenus interpréter une autre pièce pop, celle-ci Thinking Out Loud d’Ed Sheeran.