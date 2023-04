Nouvelle série pour Club illico: Antoine Pilon, Maude Guérin et Robert Naylor en vedette dans «Société distincte»

Antoine Pilon, Maude Guérin et Robert Naylor seront en vedette dans Société distincte, nouvelle série destinée à Club illico.

La distribution de cette série dramatique écrite, réalisée et produite par Benoit Lach (Le 422) est particulièrement impressionnante. Les 10 épisodes, teintés «d’action et de mystère», s’appuieront aussi sur le jeu de Clara Bernardo, Antoine Desrochers, Hélène Florent, Juliette Gosselin, Rémi Goulet, Luc Guérin, Kevin Houle, Dominique Laniel, Mohammed Marouazi, Luc Picard, Monique Spaziani et Pascal Tshilambo.

PHOTO COURTOISIE

D’autres comédiens s’ajouteront, tous les rôles n’ayant pas encore été attribués en vue du premier tour de manivelle, prévu le 9 mai prochain.

Produite par Blach films, en collaboration avec Québecor Contenu, Société distincte naviguera entre présent et passé pour raconter le parcours de Marc (Antoine Pilon), qui ne s’est jamais remis de la mystérieuse disparition de son frère cadet, Gabriel, 15 ans plus tôt. Gabriel jouait à la cachette avec Marc et son ami Julien quand il s'est évaporé dans la nature sans laisser de trace.

Ce drame a ébranlé la famille de Marc jusqu’à provoquer son éclatement. Des années plus tard, cet «adulescent» vit toujours chez sa mère Micheline (Maude Guérin) et se consacre à sa passion, l’ufologie, croyant que son frère a été enlevé par des extraterrestres. Quand il est enfin prêt à passer à autre chose, il reçoit une lettre qui pourrait expliquer la disparition de Gabriel. Julien (Robert Naylor), qui est de retour dans les parages, l’aidera à démêler cette affaire.

Benoit Lach, qui bosse en parallèle sur la «version américaine» de sa série Le 422, présentée à Télé-Québec, a imaginé l’histoire de «Société distincte» en 2009, d’abord en film, puis en série. Il a laissé le projet murir dans sa tête et, après avoir pris beaucoup d’expérience en écriture et en réalisation – il a piloté 15 webséries –, il a retravaillé le scénario pour Club illico. Ancien publicitaire, il s’agit de sa première série adulte d’envergure.

«Il y a beaucoup de Marc en moi, car dans ma jeunesse mon frère a été porté disparu pendant 24 heures. Ça a eu un impact sur ma famille et ça m’a marqué comme enfant. Marc se sent coupable de ne pas avoir été là pour son frère, alors ça explique son obsession pour le retrouver.»

Société distincte proposera des enjeux qui se fermeront pendant la première saison et d’autres qui s’ouvriront, la série étant «pensée pour plusieurs saisons», selon M. Lach. «On n’est pas dans le contemplatif et je promets toute une "ride" aux téléspectateurs. Ils seront accrochés dès le départ par la mystérieuse disparition de Gabriel. Le parallèle avec le titre de la série, c’est de se demander, comme société, qui est-on et où veut-on aller? Il y a des personnages qui vont naviguer près de la politique, donc tout ça s’entremêle dans ce récit de suspense et de thriller», a conclu Benoit Lach.