Olymel fermera l’un de ses abattoirs: inquiétude à l’usine de Vallée-Jonction

La compagnie Olymel annoncera vendredi matin lors d’un point de presse qu’elle fermera l’un de ses abattoirs de porcs, et l’usine de Vallée-Jonction, en Beauce, où travaillent plus de 800 personnes, pourrait être celle qui sera touchée.

L’inquiétude qui y règne est notamment due au fait qu’il s’agisse de la plus vieille des quatre usines d’Olymel au Québec, et celle qui nécessiterait le plus d’investissements afin de demeurer en fonction.

Quelque 50 M$ seraient nécessaires pour mettre ses installations de Vallée-Jonction à niveau.

Il s’agit également de l’endroit où il y a eu le moins d’investissements au cours des dernières années.

Plus de 7000 porcs y sont abattus chaque jour.

Il s’agit du plus gros employeur de la municipalité.

«Pour Vallée-Jonction, Olymel, c’est vraiment le poumon de la municipalité, explique la mairesse Patricia Drouin. Même pour toute la région, on dit que pour un emploi chez Olymel, c’est trois emplois en région qui viennent par conséquent.»

Les Éleveurs de porcs du Québec attendent la confirmation de l’usine qui sera fermée avant de commenter, mais le porte-parole Tristan Deslauriers indique tout de même par courriel «qu’aucun éleveur et éleveuse ne sera laissé derrière».

«La priorité de l’organisation est de s’assurer qu’il y ait un minimum d’impact sur leur quotidien et nous supporterons les plus touchés, ajoute-t-il. Nous travaillerons avec les différents partenaires pour y arriver.»

Les trois autres abattoirs de l’entreprise se situent à Yamachiche, en Mauricie, à Saint-Esprit, dans Lanaudière, et à L’Ange-Gardien, en Montérégie.

Pour le moment, le ministère de l’Emploi n’a reçu aucun avis de licenciement, mais ce sont des centaines de personnes qui perdront leur poste à la suite de la fermeture d’un des abattoirs.

Le patron d’Olymel, Yanick Gervais, avait déjà annoncé qu’une usine serait fermée au Québec.

L’entreprise a perdu 338 M$ en 2022 dans le secteur du porc frais et elle avait déjà annoncé vouloir réduire son volume d’abattage de porc de 20% cette année.

Olymel est le plus important transformateur de porc au Québec

On saura quelle usine sera touchée par cette fermeture lors d’une conférence de presse à 10h30, le 14 avril.