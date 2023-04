Ottawa: les vieux réflexes d’un gouvernement usé

Imaginez la scène. Vous faites partie du gratin des gens d’affaires de Montréal. Vous avez payé une centaine de dollars pour assister à un dîner-causerie avec la ministre des Finances du Canada sur son récent budget.

Vous êtes une centaine qui êtes réunie au Fairmont Le Reine Élizabeth à Montréal.

Vous attendez. Quinze minutes. Une heure. Une heure et demie. Et la ministre Freeland arrive enfin.

On m’explique que c’est dû au verglas, mais pour les gens sur place c’était un manque de respect digne d’un gouvernement bien au-dessus de ses affaires, me disait quelqu’un de présent.

Beaucoup de frustration inutile, auprès d’alliés naturels.

Traditionnellement, le budget permet aux députés et surtout aux ministres d’aller sur le terrain, d’entendre des éloges des groupes qui ont reçu ce qu’ils ont demandé.

Ce sont ces petites anecdotes qui contribuent à une image politique négative pour le gouvernement Trudeau.

Soit il s’en fout, tellement il est persuadé qu’il va rester au pouvoir ou qu’il ne sait pas où il s’en va.

La mystérieuse chambre

Autre exemple : la chambre d’hôtel à 6000 $ la nuit pour les funérailles de la reine à Londres. On a dû attendre près de cinq mois avant que le gouvernement admette l’évidence : le premier ministre a dormi dans la suite.

On n’est pas loin du jus d’orange à 16 $ de l’ancienne ministre conservatrice Bev Oda...

Le problème avec ces petites anecdotes, c’est qu’elles sont concrètes pour les gens. On connaît tous le prix d’un litre de jus d’orange et le prix d’une chambre d’hôtel...

Ça nourrit une image d’un gouvernement qui n’a rien à faire de rendre des comptes en plus de ses problèmes d’éthique.

En quittant son poste, l’ex-commissaire à l’éthique Mario Dion a affirmé que le gouvernement Trudeau doit commencer à prendre l’éthique au sérieux.

Le premier ministre, les ministres Ng, Leblanc, Morneau et le secrétaire parlementaire Greg Fergus ont tous été blâmés par le commissaire.

Signe que le gouvernement prend le sujet « très au sérieux », il a nommé la belle-sœur du ministre Dominique Leblanc commissaire par intérim.

Quand le premier ministre choisit David Johnston comme rapporteur spécial dans le dossier chinois, on ne peut que sourciller. Un ami de la famille et en plus, un ancien membre de la fondation Trudeau qui a reçu un don controversé d’un milliardaire chinois.

Justin Trudeau s’est assuré de lui attacher les mains. S’il ne propose pas d’enquête publique ou indépendante, les critiques vont dire que les dés étaient pipés.

Pas perdu encore

Justin Trudeau a trop souvent été sous-estimé, alors ne le considérez pas battu de sitôt.

Surtout qu’il lui reste au moins un argument massue, celui qui lui a permis de gagner l’élection de 2015 : il n’est pas Stephen Harper, ni Pierre Poilievre.

Avec ses sorties contre la CBC, les caribous, l’environnement, Pierre Poilievre aide tout de même le premier ministre en rappelant les aspects les moins reluisants de l’ère conservatrice.