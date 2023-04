Parents, prenez votre gaz égal!

Ainsi donc, Hockey Québec projette d’instaurer une formation en savoir-vivre aux parents dans le but de réduire les débordements dans les gradins. Ce programme pourrait être même obligatoire. La situation a-t-elle empiré à ce point ?

Jocelyn Thibault, directeur général de la fédération de qui relève l’encadrement du hockey dans la province, répond en disant ne pas avoir de chiffres précis. Mais il sait une chose.

« Ce n’est pas nouveau, affirme-t-il.

« Des gens m’ont envoyé pendant le dernier hiver des articles de journaux traitant de la question qui datent de 20, 30 ou 40 ans. Les histoires de parents qui mettent de la pression sur leurs jeunes ne datent pas de deux ans. Ça se passait dans mon temps, ça arrivait avant et ça existe encore.

« Plusieurs raisons font que le phénomène est amplifié de nos jours. Parmi celles-ci, les salaires dans la Ligue nationale et les réseaux sociaux donnent un cocktail explosif. De plus, tout est médiatisé maintenant.

« Comment fait-on pour recentrer le sport dans tout ça ?

Cinq à huit ans pour changer

C’est le mandat que s’est donné Thibault à son arrivée chez Hockey Québec, en octobre 2021.

« On a une culture à changer, on a des choses à se dire », avait-il déclaré lors de son premier point de presse.

Un an et demi plus tard, Thibault affirme que ce n’est pas toujours facile. « Mais au moins, ajoute-t-il, on se parle. »

Des dirigeants d’associations régionales vont le voir dans les arénas pour lui dire qu’ils aiment son discours et qu’ils veulent contribuer au changement.

Les mentalités ne changent toutefois pas du jour au lendemain lorsqu’elles sont incrustées depuis des temps immémoriaux dans une organisation.

Thibault l’a appris d’enseignants des Hautes études commerciales avec qui il travaille souvent sur des projets de Hockey Québec.

« Ça prend de cinq à huit ans, c’est documenté », indique-t-il.

Ça demande du temps, mais c’est faisable.

L’exemple du dossier des bagarres

On le voit actuellement dans le dossier des bagarres.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a décidé de les abolir à partir de la saison prochaine.

Cette décision incitera peut-être la Ligue de l’Ontario et la Ligue de l’Ouest à faire de même.

Thibault signale, d’ailleurs, que la Ligue de l’Ontario devançait la LHJMQ en matière de sanctions liées aux combats avant que le circuit québécois décide de tuer le mal à la racine.

Les bagarres sont interdites depuis longtemps, pour ne pas dire depuis toujours dans la NCAA. Les circuits européens ont toujours pensé que ça ne fait pas partie du hockey.

Fautes graves

Si ce n’est plus accepté sur la glace, inutile de dire que ça n’a jamais eu sa place dans les gradins.

Ce n’est pas normal que des parents en viennent aux coups, de les voir enguirlander les officiels et rouspéter sur n’importe quoi.

Lorsqu’un entraîneur va jusqu’à s’attaquer aux arbitres et même à des joueurs adverses comme on l’a vu en janvier dernier à l’aréna Côte-de-Beaupré, c’est grave.

L’ancien joueur de la LNH et analyste au Réseau des sports, Bruno Gervais, s’est associé au Groupe Respect qui offre des formations interactives sur la prévention de l’intimidation, des abus, de l’intimidation, de la discrimination et le respect.

Quand le plaisir n’y est plus

Thibault a suivi les cours.

« Il est mentionné que 70 % pour cent des jeunes sportifs au Canada – tous sports confondus – abandonnent le sport par manque de plaisir, fait-il savoir.

« Les parents et administrateurs d’associations sportives doivent se poser les questions qui s’imposent. »

Mais peut-on forcer des pères et des mères à suivre des formations de bonne conduite sur les lieux d’évènements sportifs ?

Les parents ne sont pas membres des fédérations sportives dans lesquelles évoluent leurs enfants. Par contre, ils ont la responsabilité d’appuyer leurs enfants de la bonne manière, pas de leur nuire.

« Il y a des provinces où ces formations sont obligatoires, souligne Thibault.

« Malheureusement, on ne pourra jamais empêcher tout manquement au respect. Mais on a la responsabilité d’y voir et d’agir. »

Chers parents, au lieu d’humilier vos enfants avec des actes d’inconduite, de vous en prendre aux officiels et de vous donner des coups de poing sur la gueule, allez donc à l’aréna pour le plaisir de les encourager.

Prenez votre gaz égal !

Vos enfants vous en seront reconnaissants.

Exemple à suivre

Voici un autre message pour les parents de jeunes joueurs ou joueuses de hockey.

« Une très grande majorité des joueurs qui ont atteint la Ligue nationale et de joueuses qui ont joué sur la scène internationale vous diront qu’ils n’ont jamais subi de pression de leurs parents dans leur apprentissage, raconte Jocelyn Thibault.

« Ces parents ont gardé une distance. Bien sûr, ils ont appuyé leurs jeunes sur les plans familial et financier, mais ils ont vu d’abord à ce que leurs enfants retirent du plaisir à pratiquer leur sport.

« Cela dit, on n’a pas de contrôle sur ce que les parents disent à leurs enfants dans l’auto sur le chemin du retour à la maison. Mais l’un des messages que je véhicule le plus depuis mon entrée à Hockey Québec est de dire aux parents de ne pas faire vivre de tensions à leurs enfants. »

Cas de maltraitance

Par ailleurs, Hockey Canada a mis en application, l’an dernier, un code concernant les cas de maltraitance en matière d’homophobie, d’intimidation et de discrimination.

« Les fautifs écopent d’une suspension de cinq matchs et doivent comparaître devant un comité de discipline, indique Thibault.

« On commence à tenir compte aussi des cas d’allégations. Ces cas sont durs à prouver quand les officiels ou autres personnes n’ont pas entendu ce qui s’est dit. Mais on va les rapporter quand même.

« C’est comme ça qu’on va commencer à mesurer s’il y a amélioration ou détérioration des règles que l’on veut établir. »