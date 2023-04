Poilievre jappe, mais mordra-t-il?

Pour l’instant, Pierre Poilievre aboie chaque fois qu’il pense à la CBC, mais jusqu’où ira-t-il s’il est élu ?

Le chef conservateur est loin d’être le premier politicien ni le plus célèbre à s’en prendre au diffuseur public. J’aime bien rappeler que les anciens premiers ministres Pierre Elliott Trudeau et Jean Chrétien furent d’illustres pourfendeurs du réseau français.

Brian Mulroney et Stephen Harper, surtout des détracteurs du réseau anglais. Mais ni l’un ni l’autre ne sont allés jusqu’à éliminer CBC/Radio-Canada.

Chrétien et Harper furent les plus méchants en sabrant les crédits parlementaires du diffuseur.

Pierre Poilievre a des idées bien arrêtées et surtout assez originales : plus un sou noir pour la CBC, mais pour Radio-Canada, la vie est belle. Le chef de l’opposition sait très bien que les Québécois tiennent à leur réseau français et les francophones hors Québec, encore plus. La faible écoute de la CBC – plus ou moins 5 % – lui fait croire que les anglophones verraient disparaître sans broncher le réseau anglais. Je n’en suis pas si certain. Les anglophones – les « de souche » en tout cas – se montrent toujours très attachés aux institutions qu’on voudrait abolir.

Essayez, par exemple, de toucher à la RCMP malgré son ineptie ou au gouverneur général malgré son inutilité.

LA LETTRE DE POILIEVRE

Le mardi 11 avril, dans une lettre adressée à Elon Musk, un autre fantasque du même acabit que Poilievre, celui-ci a demandé que Twitter (propriété de Musk) traite la CBC sur le même pied que la télévision d’État chinoise ou que la télévision d’État russe.

Poilievre voulait que le réseau social classe la CBC parmi les médias dont le contenu éditorial est contrôlé par l’État, soit par le biais de ses ressources financières, par des pressions politiques directes ou indirectes, soit par le contrôle de leur production et de leur distribution.

Poilievre, qui ne rate jamais une occasion de s’en prendre à la CBC, a profité d’une bêtise de Twitter pour faire sa demande. Quelques jours plus tôt, le réseau de Musk avait indiqué que la BBC (l’équivalent de la CBC en Grande-Bretagne) et NPR (la radio publique américaine) étaient financées par l’État et étaient donc semblables à la télévision et à la radio de Chine et de Russie.

FAUX PAS DE MADAME TAIT

Ai-je besoin d’écrire que la BBC n’a pas été longue à réagir. Comme CBC/Radio-Canada, la télévision britannique jouit d’une indépendance complète à l’égard du Parlement.

Dans une entrevue de dernière minute accordée, mardi, à la BBC même, Elon Musk, un brin piteux, a déclaré que Twitter changerait immédiatement cette connotation que son réseau social avait collée à la BBC.

C’est évident que Musk mettra à la poubelle la lettre de Poilievre, surtout qu’elle mentionne uniquement la CBC comme étant contrôlée par l’État, mais pas Radio-Canada. Les deux réseaux appartiennent pourtant à la même société et ont la même direction.

C’est d’ailleurs cette relation d’indépendance qui frustrait autant Stephen Harper et Jean Chrétien. Tous deux savaient très bien qu’ils ne pouvaient faire plus que réduire la somme accordée annuellement au diffuseur public.

C’est parce qu’il existe cette longue tradition d’indépendance que Catherine Tait, la PDG, fut très mal avisée, il y a quelque temps, d’écrire à Pierre Poilievre pour lui demander une rencontre. La PDG confortait ainsi par la bande le chef conservateur dans sa conviction que la CBC est à la solde du gouvernement actuel.