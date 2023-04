Possible présence d'un homme armé: confinement d’un hôpital et d’un CHSLD dans le secteur de Lachine

Une opération policière dans le secteur de Lachine force le confinement d’un hôpital et d’un CHSLD, après un signalement au 911 quant à la possible présence d’un homme armé.

Vers 13h30, un appel a été logé au 911 pour un homme qui aurait été vu avec une arme à feu sur la 13e avenue, non loin de la rue Provost, dans l’arrondissement de Lachine à Montréal.

«En arrivant sur les lieux, les policiers ont fait des vérifications et n’ont localisé aucune personne», a fait savoir Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Aucun autre appel n’a été fait et aucun coup de feu n’a été entendu après plus d’une heure et quinze de recherche.»

Sur place, les policiers ont averti les membres du personnel de l’Hôpital de Lachine ainsi que du CHSLD Camille-Lefebvre qui se trouvent à proximité.

Ces établissements, qui relèvent du Centre universitaire de santé McGill, ont pris la décision de se confiner.

«Une situation d'urgence a été déclenchée au CHSLD Camille Lefebvre (Hôpital de Lachine) du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). L'hôpital et le CHSLD ont été verrouillés et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est arrivé sur les lieux», a déclaré le CUSM sur sa page Facebook.

L’opération policière se poursuit par mesure préventive.

«Au SPVM on ne prend aucun risque avec ce genre d’événement», a précisé M. Brabant.

Plus de détails suivront...