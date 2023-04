Premier coup sûr, puis premier circuit pour Édouard Julien!

C’est au Yankee Stadium que le Québécois Édouard Julien a obtenu son premier coup sûr et son premier circuit en carrière dans le baseball majeur, jeudi soir. Tout ça en première manche!

Après avoir fait ses débuts mercredi au Target Field, domicile des Twins du Minnesota, Julien s’est signalé rapidement, à titre de premier frappeur de la rencontre, dans l’un des plus impressionnants stades du baseball majeur. Il a suivi avec une longue balle, toujours en première manche, dans une demi-manche de neuf points des Twins.

Julien et ses coéquipiers sont de passage à New York pour y affronter les Yankees dans une série de quatre rencontres d’ici dimanche.

« C’est un rêve devenu réalité, a livré Julien, dans la journée d’hier, lors d’une courte entrevue accordée au Journal. Ça faisait très longtemps, depuis que je suis jeune, que j’espérais ce jour-là où j’allais faire mes débuts dans le baseball majeur. »

Déjà, l’athlète de 23 ans admettait avoir vécu un choc, mercredi, au moment d’entrer dans le vestiaire des Twins.

« C’est fou, j’essayais simplement de trouver mon nom et mon numéro. Quand j’ai vu Julien et le 47, c’était un moment assez cool », a-t-il confié.

Intimidant Yankee Stadium?

Josué Peley, qui supervise l’entraînement de Julien durant l’hiver dans la région de Québec, a fait le voyage jusqu’à New York pour assister au match d’hier. Il convenait que l’idée de voir son protégé et ami évoluer au Yankee Stadium était spéciale. Malgré une foule intimidante, il devinait que Julien avait tout pour bien faire dans l’antre des Bombardiers du Bronx.

« C’est sûr qu’il va être stressé de jouer au Yankee Stadium, mais il peut bien faire sur une grande scène comme il l’a prouvé avec l’équipe canadienne pendant la dernière Classique mondiale », notait Peley avant la partie.

« Il a fait un travail fantastique, qualifiait pour sa part le gérant des Twins, Rocco Baldelli, à propos de Julien, cité sur le site internet de l’équipe à la suite de la rencontre de mercredi remportée face aux White Sox de Chicago. Il a eu de bonnes présences au bâton et a fait plusieurs jeux en défensive [au 2e but]. Il est constant au bâton. On s’attend à ce qu’il fasse ce qu’il fait naturellement, rien de plus, rien de moins, et ça devrait nous aider. »

Ses propres souvenirs

Si Peley chérissait un souvenir particulier relié à un précédent passage au Yankee Stadium, soit une pratique au bâton improvisée à laquelle il avait pu participer alors qu’il était employé des Blue Jays, c’est Édouard Julien qui avait l’occasion de bâtir ses souvenirs à lui au domicile des Yankees et... dans des matchs qui comptent pour vrai. Ç’a commencé par son premier coup sûr en carrière, puis un circuit.

« C’est malade le Yankee Stadium, a insisté Peley. Tu sens toute l’histoire entourant les Yankees quand tu es sur place. »

Julien écrit lui-même sa propre histoire.