Production du tramway de Québec: un «pas en avant» pour La Pocatière

L’annonce du début de l’assemblage du tramway de Québec en 2025 fait bien des heureux à La Pocatière. Ce sont les centaines d’employés de l’usine locale d’Alstom qui s’occuperont du volet production du matériel roulant.

• À lire aussi: Tramway: 43% plus cher que prévu par la Ville de Québec pour les rames

«Les contrats s’enchaînent l’un après l’autre pour nous après des années de hauts et de bas. C’est très rassurant pour la suite des choses», souligne le président du syndicat d’Alstom à La Pocatière, Marco Lévesque.

L’usine du Bas-Saint-Laurent aura le mandat de mettre sur les rails 34 rames, dont la conception doit débuter en novembre 2023 au centre d’innovation ferroviaire de Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie. Le contrat qui doit être signé le 24 avril entre le géant du transport français et la Ville de Québec prévoit également une option pour cinq rames supplémentaires.

«C’est une excellente nouvelle, ça va continuer de faire travailler notre monde», poursuit le syndicaliste.

Expertise

Bien que les 230 travailleurs et les 207 cols blancs de l’usine n’aient jamais eu à faire l’assemblage complet des Citadis Spirit, le modèle de rames qui sera déployé à Québec, M. Lévesque n’est « pas du tout inquiet » pour la réalisation du futur contrat.

«On a déjà fait la portion matériel roulant pour le train léger d’Ottawa, alors on a déjà travaillé avec ce modèle-là. Pour les caisses, c’est quelque chose qu’on a l’habitude de faire depuis plus de 30 ans, alors on a toute l’expertise nécessaire », explique-t-il.

Fierté et attractivité

Aux yeux du maire de La Pocatière, Vincent Bérubé, le contrat qui doit être signé dans les prochains jours a quelque chose de rassurant pour le développement de la région.

«C’est très encourageant pour l’avenir. Ça assure la pérennité de l’usine et ça va permettre de maintenir des bons emplois pour plusieurs années. On souhaite également que ça en créera d’autres.»

Bien qu’il ne soit pas dans le secret des dieux, le maire estime que la mise sur rails du futur tramway de Québec pourrait engendrer la création de «50 à 100 bons emplois».

Pour sa part, Marco Lévesque soutient que les chiffres avancés par M. Bérubé sont «assez conservateurs». Il n’est toutefois pas en mesure d’avancer un nombre plus précis pour l’instant.