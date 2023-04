«Il est tôt»: rappel de prudence après un premier décès à moto

Des experts en sécurité routière rappellent aux motocyclistes d’être très prudents en ce début de saison alors qu’on déplore déjà un premier décès après seulement quelques jours de beau temps.

« Il est tôt », laisse tomber Marco Harrison, directeur de la fondation CAA Québec et expert en sécurité routière, en allusion aux adeptes qui ont déjà sorti leur moto.

« Les routes ne sont pas encore propres. Il reste beaucoup de gravier et de matière d’entretien hivernal, poursuit-il. Dès qu’on dévie un peu, ça devient très dangereux. »

Néanmoins, certains mordus ont effectué leurs premières sorties de la saison rapidement après l’épisode de verglas qui a frappé le Québec la semaine dernière.

Ils avaient d’ailleurs le droit depuis le 15 mars.

Photo tirée de Facebook Annie Watier

Décédée

C’était le cas d’Annie Watier, 37 ans, lundi après-midi.

Peu après 16 h 30, la motocycliste a perdu la vie après une sortie de route survenue à Candiac, en Montérégie. Elle aurait perdu le contrôle de son bolide dans une courbe sur l’autoroute 30, frappant un garde-fou.

La Sûreté du Québec privilégie pour l’instant la thèse du manque d’expérience. Il s’agissait du premier décès de motocycliste répertorié dans la province cette année.

Le porte-parole de la SAAQ, Gino Desrosiers, rappelle que l’adhérence n’est pas la même sur l’asphalte quand la température est plus fraîche et qu’il y a un nombre de nids-de-poule important à cause du dégel.

De son côté, Robert Poëti, l’ex-ministre des Transports et expert de la moto, suggère un cours pour rafraîchir les habiletés:

« Ce n’est pas dispendieux. Ça peut vous sauver la vie. Les premières semaines ne sont pas idéales et sont plus risquées pour la moto. »

Conseils de sécurité à moto en début de saison, selon ces trois experts:

Attendre que les chaussées soient nettoyées

Faire preuve de vigilance et de prudence accrues

Être plus attentif à la route au point de réduire sa vitesse

Prendre un cours de rafraîchissement des habiletés de conduite

Augmenter sa visibilité pour les automobilistes qui ne sont plus habitués de partager la route (par exemple, porter un dossard)

Éviter les longues expéditions et les chemins moins bien connus

Prioriser les heures d’ensoleillement et les journées plus chaudes

Sources : Marco Harrison (Fondation CAA-Québec), Gino Desrosiers (SAAQ) et Robert Poëti (Ex-ministre des transports et spécialiste de la moto)